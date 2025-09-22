Οι πιθανότητες για τον πρωταθλητή της Super League μετά την ολοκλήρωση της 4ης αγωνιστικής

Με τρεις ισοπαλίες κύλησε η 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League για τους βασικούς διεκδικητές του τίτλου.

Ο ΠΑΟΚ έμεινε στο 0-0 με τον Παναιτωλικό στην Τούμπα, γνωρίζοντας την πρώτη του απώλεια βαθμών στη σεζόν. Ανάλογη εικόνα και για την ΑΕΚ, η οποία προηγήθηκε στη Λάρισα αλλά δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα, μένοντας τελικά στο 1-1 με την ΑΕΛ.

Στο μεγάλο ντέρμπι, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έμειναν κι αυτοί στο 1-1. Οι «πράσινοι» άνοιξαν το σκορ στο 48’ με τον Σίριλ Ντέσερς, όμως οι «ερυθρόλευκοι» ισοφάρισαν δραματικά στις καθυστερήσεις (92’) με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Έτσι, οι τρεις πρωτοπόροι (Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ) ανέβηκαν στους 10 βαθμούς, ενώ ο Παναθηναϊκός παρέμεινε χωρίς νίκη και με μόλις δύο πόντους, αν και έχει ένα παιχνίδι λιγότερο.

Η σελίδα Football Meets Data υπολόγισε με τα δικά της μοντέλα τις πιθανότητες κατάκτησης του πρωταθλήματος, προσφέροντας μια πιο αναλυτική εικόνα για το πώς διαμορφώνεται η «μάχη» του τίτλου μετά από τέσσερις αγωνιστικές.

Ξεκάθαρο προβάδισμα Ολυμπιακού- Μάχη στην 2η θέση

Ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να έχει τον πρώτο λόγο για τον τίτλο, με τις πιθανότητες να αγγίζουν το 72,8%, σύμφωνα με τα δεδομένα του Football Meets Data. Πίσω του, ο ΠΑΟΚ με 13,7% και η ΑΕΚ με 12,3% ακολουθούν σχεδόν μαζί, ενώ ο Παναθηναϊκός βλέπει τις ελπίδες του να μειώνονται δραματικά, μένοντας πλέον στο 0,9%. Ελάχιστες είναι και οι πιθανότητες του Άρη, που περιορίζονται στο 0,4%.

Η «μάχη» για τη δεύτερη θέση δείχνει πολύ πιο ανοιχτή: ο ΠΑΟΚ συγκεντρώνει 36%, η ΑΕΚ 34,8%, με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται πιο πίσω στο 19,8%, ενώ ο Παναθηναϊκός διατηρεί κάποιες πιθανότητες με 7,1%.