Live η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Europa League

Ώρα πρεμιέρας για τον ΠΑΟΚ στη League Phase του Europa League 2025/26, με τον Δικέφαλο να είναι έτοιμος να υποδεχθεί τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την πρώτη αγωνιστική, το βράδυ της Τετάρτης.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου επέλεξε τον Παβλένκα κάτω από την εστία, με την τετράδα της άμυνας (από τα δεξιά προς τα αριστερά) να απαρτίζεται από τους Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα. Στον άξονα, Μεϊτέ και Οζντόεφ ξεκινούν μαζί για ένα ακόμα παιχνίδι την φετινή σεζόν, έχοντας μπροστά τους τον Κωνσταντέλια και στα δύο άκρα της επίθεσης τον Τάισον μαζί με τον Ζίβκοβιτς. Στην κορυφή της επίθεσης ξεκινά ο Γιακουμάκης.

Παρακολουθήστε την εξέλιξη της αναμέτρησης στο Athletiko.gr