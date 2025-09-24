Η ώρα και το κανάλι του ΠΑΟΚ-Μακάμπι Τελ Αβίβ και όλη η δράση στο Europa League

Ώρα πρεμιέρας για τον ΠΑΟΚ στη League Phase του UEFA Europa League 2025-26, με τον Δικέφαλο να είναι έτοιμος να υποδεχθεί τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την πρώτη αγωνιστική, το βράδυ της Τετάρτης.

Η αναμέτρηση του Δικεφάλου θα ξεκινήσει στις 19:45 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport2HD.

Από το υπόλοιπο πρόγραμμα της βραδιάς ξεχωρίζουν επίσης οι αναμετρήσεις της Μπέτις με τη Νότιγχαμ Φόρεστ και της Νις με τη Ρόμα, δυο αγώνες στους οποίους υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον.

Και οι δυο αναμετρήσεις θα ξεκινήσουν στις 22:00 και θα μεταδοθούν από Cosmote Sport3HD και Cosmote Sport4HD αντίστοιχα.

Δείτε εδώ το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας.