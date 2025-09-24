Η βία αυξάνεται: Τρόμος σε «Μαρακανά» και Βελιγράδι λόγω τρομερών επεισοδίων

Τα ξημερώματα της Τετάρτης (24/9) η Λανούς αντιμετώπισε στο εμβληματικό στάδιο «Μαρακανά» την Φλουμινένσε, αποφασισμένη να εξασφαλίσει μια θέση στα ημιτελικά του Copa Sudamericana. Μετά από μια δύσκολη νίκη με 1-0 στον πρώτο αγώνα την περασμένη εβδομάδα εντός έδρας στην Αργεντινή, τα διακυβεύματα για την εν λόγω αναμέτρηση ήταν απίστευτα υψηλά.

Ωστόσο, τα πράγματα δεν κύλησαν ιδανικά για τις δύο ομάδες. Και αυτό διότι, οπαδοί της Λανούς συγκρούστηκαν με τη βραζιλιάνικη αστυνομία στις κερκίδες του «Μαρακανά», κατά τη διάρκεια του αγώνα. Τα επεισόδια έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου και ανάγκασαν την έναρξη να καθυστερήσει κατά αρκετά λεπτά.

Σύμφωνα με τη Βραζιλιάνικη Στρατιωτική Αστυνομία, οι συμπλοκές ξεκίνησαν με συμπλοκή μεταξύ των ίδιων των οπαδών της Λανούς, η οποία προκάλεσε πανικό και χάος στην κερκίδα όπου ήταν οι φίλοι της Φλουμινένσε.

🇧🇷💥🇦🇷 Argentinian side Lanús travelled to Rio de Janeiro last night to face Fluminense in their Copa Sudamericana quarter-final. Lanús won the tie but as always there was violence between the Brazilian local police and travelling Argentinian fans 😔 pic.twitter.com/6HqzYzt4KB — 📚 Dame Bola (& Tears at La Bombonera) (@BomboneraTears) September 24, 2025

Στη συνέχεια, η βραζιλιάνικη αστυνομία παρενέβη για να ηρεμήσει την κατάσταση και να αναδιοργανώσει το πλήθος της Λανούς. Δεν είναι ακόμη γνωστό εάν υπήρξαν τραυματισμοί από τις συγκρούσεις. Οι παίκτες της Λανούς παρακολούθησαν στενά τα γεγονότα και μίλησαν με τον διαιτητή Χεσούς Βαλενθουέλα. Κάποια στιγμή, μερικοί από τους ποδοσφαιριστές της Λανούς πλησίασαν ακόμη και την κερκίδα των φιλοξενούμενων για να δουν τι συνέβαινε.

"INCIDENTES"



Porque la policía brasileña empezó a golpear a los hinchas de Lanús en el partido ante Fluminense por la Conmebol Sudamericana. Nada nuevo, van los visitantes y los cagan a palazos, son unos hijos de re mil putas, la concha de la lora.

pic.twitter.com/ciAdePUl2G — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) September 24, 2025

Σύμφωνα με αναφορές, η σύγκρουση φέρεται να ξεκίνησε μετά από καβγά που ξέσπασε μεταξύ των ίδιων των οπαδών της Λανούς σε έναν προθάλαμο ή χώρο υγιεινής του γηπέδου, γεγονός που κλιμάκωσε τις εντάσεις. Η αστυνομία απάντησε με βία, καθώς χρησιμοποίησε δακρυγόνα και σφαίρες από καουτσούκ για να διαλύσει το πλήθος.

LAMENTABLES imágenes de la represión policial en Brasil, que sufrieron los hinchas de Lanús en su visita a Fluminense por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro estuvo más de 20 minutos demorado. pic.twitter.com/Kn9GLV3nIJ — TyC Sports (@TyCSports) September 24, 2025

Οι παίκτες από τη Λανούς αρνήθηκαν να επιστρέψουν στον αγωνιστικό χώρο μέχρι να υπάρξει κάποια διευκρίνιση. Ο διαιτητής, Χεσούς Βαλενθουέλα, φέρεται να ανέβαλε την επανέναρξη αφού συζήτησε το θέμα με τις ομάδες. Στο αγωνιστικό κομμάτι, η Φλουμινένσε προηγούνταν με 1-0 στο ημίχρονο, έχοντας ισοφαρίσει το σκορ του πρώτο αγώνα. Η Λανούς άντεξε και μάλιστα κατάφερε να σκοράρει ένα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο για να ισοφαρίσει, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Χαος και στο Βελιγράδι

Ένταση και βίαιες συγκρούσεις σημειώθηκαν στο κέντρο του Βελιγραδίου, όταν οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα και της Σέλτικ ήρθαν αντιμέτωποι. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως εκτοξεύτηκαν μπουκάλια και καρέκλες, ενώ αρκετά καταστήματα υπέστησαν σημαντικές φθορές.

Το περιστατικό συνέβη λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση των δύο συλλόγων στο Europa League, με την ατμόσφαιρα να είναι ήδη ηλεκτρισμένη. Η αστυνομία επενέβη άμεσα για να περιορίσει τις συμπλοκές και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί.

Η υλική ζημιά σε επιχειρήσεις της περιοχής χαρακτηρίζεται εκτεταμένη. Ιδιοκτήτες έκαναν λόγο για σπασμένες βιτρίνες, καταστροφή εξοπλισμού και εικόνες χάους που άφησαν πίσω τους τα επεισόδια. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια των συγκρούσεων, εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας για τον εντοπισμό των δραστών.