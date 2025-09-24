Ποια είναι η Ελληνίδα που κρύβεται πίσω από την προσπάθεια αποβολής του Ισραήλ από τις διοργανώσεις

Οκτώ εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης και μιας Ελληνίδας, κάλεσαν την Τρίτη τη FIFA και την UEFA να αποκλείσουν την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Ισραήλ, αλλά και τους συλλόγους της χώρας από διεθνείς διοργανώσεις «ως απάντηση στη συνεχιζόμενη γενοκτονία στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη» όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά προσθέτοντας:



«Οι αθλητικές οντότητες δεν πρέπει να αγνοούν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικά όταν οι πλατφόρμες τους χρησιμοποιούνται για την ομαλοποίηση της αδικίας».



Στην ανακοίνωσή τους, υπενθύμισαν ότι η Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ για τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη κατέληξε σε έκθεση που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα.



Αξιοσημείωτο είναι ότι ανάμεσα στους οκτώ εμπειρογνώμονες που εισηγήθηκαν τον αποκλεισμό του Ισραήλ είναι και μια Ελληνίδα



Πρόκειται για την Αλεξάνδρα Ξανθάκη, η οποία είναι ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ σε ό,τι αφορά τα πολιτιστικά δικαιώματα.



Ποια είναι η Αλεξάνδρα Ξανθάκη που ζητά τον αποκλεισμό του Ισραήλ

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σύμφωνα με το βιογραφικό που υπάρχει στην επίσημα ιστοσελίδα του ΟΗΕ, η Αλεξάνδρα Ξανθάκη διορίστηκε Ειδική Εισηγήτρια στον τομέα των πολιτιστικών δικαιωμάτων τον Οκτώβριο του 2021.



Είναι Καθηγήτρια Νομικής στο Πανεπιστήμιο Brunel του Λονδίνου. Κορυφαία ειδικός στα πολιτιστικά δικαιώματα, έχει δημοσιεύσει άρθρα για τα πολιτιστικά δικαιώματα των μειονοτήτων και των αυτόχθονων πληθυσμών, την πολιτιστική ποικιλομορφία, την πολιτιστική κληρονομιά, την εξισορρόπηση των πολιτιστικών δικαιωμάτων με άλλα δικαιώματα και συμφέροντα, καθώς και για τις πολυπολιτισμικές πτυχές του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων.



Πήρε το πτυχίο της στη Νομική Σχολή Αθηνών και απέκτησε το δίπλωμα του δικηγόρου. Στη συνέχεια μετακόμισε στο Ηνωμένο Βασίλειο και ολοκλήρωσε μεταπτυχιακό δίπλωμα (LLM) στα «Ανθρώπινα Δικαιώματα και το Δίκαιο Έκτακτης Ανάγκης» στο Πανεπιστήμιο Queen's του Μπέλφαστ. Έκανε διδακτορικό στο Πανεπιστήμιο Keele του Ηνωμένου Βασιλείου με θέμα «Δικαιώματα των Αυτόχθονων Λαών στα Ηνωμένα Έθνη» υπό την επίβλεψη του Patrick Thornberry. Το έργο της σχετικά με τα πολιτιστικά δικαιώματα μη κρατικών φορέων είναι γνωστό και έχει επανειλημμένα αναφερθεί σε διεθνή έγγραφα.



Έχει εργαστεί σε θέματα που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα με ΜΚΟ και την κοινωνία των πολιτών. Πριν αναλάβει τα καθήκοντά της, η Αλεξάνδρα συνεργάστηκε στενά με διάφορες εντολές στα Ηνωμένα Έθνη και έχει παράσχει συμβουλές σε πολλά κράτη για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει επίσης διδάξει δημόσιους υπαλλήλους και δικηγόρους σε διάφορα μέρη του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας, του Βιετνάμ, της Νότιας Αφρικής και της Μαλαισίας.



Η κα Ξανθάκη είναι γνωστή ως η ιδρύτρια του βραβευμένου Athens Refugee Project, όπου φοιτητές προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους από τις αρχές του 2016 σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για τους πρόσφυγες.