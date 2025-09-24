Ποιος ήταν ο μέντορας του Τζόκοβιτς που έφυγε από την ζωή

Ο πρώην τενίστας, μέντορας και προπονητής του Νόβακ Τζόκοβιτς, Νίκολα Πίλιτς, έφυγε από τη ζωή κι άφησε φτωχότερο τον τενιστικό κόσμο.

Ο Κροάτης προπονητής, ήταν ο μοναδικός, που κατέκτησε με τρεις διαφορετικές χώρες το Davis Cup ενώ υπήρξε πρώτος προπονητής και μέντορας του Νόβακ Τζόκοβιτς όσο ο Σέρβος τενίστας βρισκόταν στις ακαδημίες.

Συγκεκριμένα ο Νίκολα Πίλιτς δεν αναλάμβανε παίκτες νεαρότερους από 14 ετών αλλά ο «Νόλε» αποτέλεσε την μοναδική εξαίρεση στον κανόνα του.

Στην επαγγελματική του καριέρα ως τενίστας έφτασε μέχρι και το Νο.6 της παγκόσμιας κατάταξης κερδίζοντας κι εννέα τίτλους. Μάλιστα ο ίδιος υπήρξε μεγάλος αστέρας του αθλήματος, πριν καν το 1968, όπου το τένις έγινε επαγγελματικό. Το 1970 ο Πίλιτς είχε κατακτήσει το διπλό στο Αμερικανικό Όπεν ενώ το 1973 έφτασε ως τον τελικό του Γαλλικού Όπεν όπου ηττήθηκε κι έλαβε τη δεύτερη θέση.

Ο Πίλιτς δεν υπήρξε μονάχα προπονητής του Τζόκοβιτς αλλά και των Γκόραν Ιβανίσεβιτς και Μίκαελ Στιτς, όμως μονάχα ο Νόβακ τον αποκαλούσε «μέντορα».

Η δημοσίευση του Τζόκοβιτς, το 2018, στα γενέθλια του Νίκολα Πίλιτς

«Ο Νίκο Πίλιτς είναι ο τενιστικός μου πατέρας. Ο μέντοράς μου. Η σύζυγός του Μίγια και αυτός δέχτηκαν το αίτημα της Γέλενα Γκέντσιτς να έρθω στην ακαδημία του στη Γερμανία όταν ήμουν 12 ετών, παρόλο που συνήθως δεν δεχόταν παίκτες κάτω των 14 ετών. Είχε μια από τις καλύτερες ευρωπαϊκές ακαδημίες τένις εκείνη την εποχή. Η Μίγια και ο Νίκι με αντιμετώπισαν σαν δικό τους παιδί και έκαναν το ίδιο και για τους 2 μικρότερους αδερφούς μου. Η οικογένειά μου θα το θυμάται πάντα αυτό.

Ο Νίκι είναι 80 ετών φέτος και εξακολουθεί να παίζει τένις 4 ώρες την ημέρα. Η νοοτροπία του είναι αξιοσημείωτη. Είναι υγιής και πολύ παθιασμένος με το τένις - το γήπεδο είναι το σπίτι του. Ήταν ένας πολύ επιτυχημένος παίκτης και ακόμη πιο επιτυχημένος προπονητής. Είναι ο μόνος προπονητής τένις που έχει κερδίσει 5 διαφορετικούς τίτλους Davis Cup με 3 διαφορετικές χώρες (Γερμανία, Κροατία, Σερβία).

Ο Νίκι είναι ένας από τους πιο σημαντικούς μέντορες τένις και ζωής που είχα ποτέ. Ο χρόνος που πέρασα στην ακαδημία του επηρέασε σε μεγάλο βαθμό το παιχνίδι και την καριέρα μου. Είμαι αιώνια ευγνώμων στη Μίγια και τον Νίκι για όλα όσα έχετε κάνει για μένα και την οικογένειά μου».