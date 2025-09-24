Η νέα εντυπωσιακή εμφάνιση του Παναθηναϊκού AKTOR και το τρομερό βίντεο που την παρουσιάζει (video)

Αποκαλύφθηκε η νέα φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR. Το τριφύλλι έκανε τα αποκαλυπτήρια μέσω ενός βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα.

«Σχεδιασμένη με ακρίβεια. Φτιαγμένη με υπεροχή. Κάθε λεπτομέρεια λέει την ιστορία μας.



Καθαρό πράσινο. Καθαρό χρυσάφι.



Η φανέλα έδρας 2025/26 ενσαρκώνει την κληρονομιά της ομάδας μας!», αναφέρει η σχετική ανάρτηση του Παναθηναϊκού AKTOR στο Instagram.

Στη νέα φανέλα κυριαρχεί το πράσινο και το χρυσό χρώμα. Ο κεντρικός χορηγός, το «pame stoixima», δεν είναι πλέον σε κόκκινο αλλά ταιριάζει με τα χρώματα του Παναθηναίκού, κάτι που ήταν πάγιο αίτημα των φιλάθλων του τριφυλλιού όλα αυτά τα χρόνια.

Μία ακόμη καινοτομία στη νέα φανέλα είναι και το όνομα της ομάδας. Η λέξη «Παναθηναϊκός» είναι γραμμένη με κεφαλαία χρυσά γράμματα και βρίσκεται ακριβώς πάνω από τον χορηγό.

Το ράψιμο των αστεριών: Το εντυπωσιακό βίντεο του Παναθηναϊκού για τη νέα φανέλα

Στο βίντεο φαίνεται ένας άνδρας να ράβει τα επτά αστέρια του τριφυλλιού ενώ παράλληλα παίζουν και εικόνες από τον κόσμο του Παναθηναϊκού κατά τη διάρκεια των αγώνων.