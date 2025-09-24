Η γυναίκα «μυστήριο» που έκανε τον Ντεμπελέ να κερδίσει την Χρυσή Μπάλα

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ είναι ο νικητής της «Χρυσής Μπάλας 2025», το μεγάλο αυτό βραβείο, κατέληξε στον Γάλλο επιθετικό, ο οποίος επιβεβαίωσε τα προγνωστικά που τον ήθελαν να είναι το φαβορί. Πραγματοποίησε την κορυφαία σεζόν της καριέρας του, με τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν και νίκησε στα... σημεία τον Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος κατέλαβε τη δεύτερη θέση.

Ο Γάλλος αστέρας κλήθηκε να μιλήσει στο κοινό κατά τη διάρκεια της τελετής, με τον ίδιο να μην μπορεί να πει λέξη και να «λυγίζει» στην θέα του κόσμου αλλά και της μητέρας του, που μετέπειτα οι παρουσιαστές της βραδιάς κάλεσαν να ανέβει μαζί του στην σκηνή.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Ντεμπελέ είχε στο μυαλό του και τη σύζυγό του, Ρίμα Εντμπούς. Πρώην αστέρι των social media στον μουσουλμανικό κόσμο, η 26χρονη πιστώνεται με το ότι τον βοήθησε να αξιοποιήσει το τεράστιο ταλέντο του. Με καριέρα σημαδεμένη από τραυματισμούς, κακή φόρμα, πειθαρχικά παραπτώματα στο γήπεδο, εμμονή με τα παιχνίδια στο Playstation, ο δρόμος του αστέρα της Παρί Σεν Ζερμέν, φαινόταν να οδηγεί στη σπατάλη ενός χαρισματικού ταλέντου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τέσσερα χρόνια αργότερα, όμως, και μετά τον γάμο τους, η Ρίμα ανέβασε στο Instagram φωτογραφία του Ντεμπελέ με τη Χρυσή Μπάλα στα stories της, γράφοντας απλά: «Περήφανη».

Ποια είναι η μυστηριώδης TikToker και σύζυγος του Ντεμπελέ

Reuters

Η Ρίμα κρατάει τη ζωή της τόσο ιδιωτική που ακόμη και τα βασικά -όπως η ακριβής γέννησή της και η ημερομηνία γέννησής της- παραμένουν ένα μυστήριο. Ορισμένα Μέσα ισχυρίζονται ότι γεννήθηκε το 1999 από Μαροκινούς γονείς στο Καστελφράνκο Βένετο της Ιταλίας, ενώ η «Sun» αναφέρει πως η καταγωγή της είναι από το Ντουάρ Αγκμπαλού, ένα χωριό στο νοτιοδυτικό Μαρόκο.

Η Ρίμα Εντμπούς ήταν κάποτε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες μουσουλμάνες γυναίκες στο TikTok, συγκεντρώνοντας πάνω από 300.000 ακόλουθους και 3,3 εκατομμύρια likes στον λογαριασμό της, ο οποίος δεν είναι πλέον προσβάσιμος. Αξίζει να σημειωθεί ότι σπάνια έδειχνε το πρόσωπό της στα βίντεό της. Λανσάρισε επίσης τη δική της μάρκα, Razalae, η οποία ειδικεύεται στη μουσουλμανική μόδα.

Εκτός από το TikTok, η Ρίμα διατηρεί έναν λογαριασμό Instagram όπου προωθεί την επωνυμία της, αν και είναι λιγότερο ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τις συζύγους πολλών άλλων ποδοσφαιριστών. Εξέχουσα προσωπικότητα στον κόσμο των μουσουλμάνων influencers μόδας, η Ρίμα είναι μια από τις πιο αναγνωρισμένες συζύγους μουσουλμάνων ποδοσφαιριστών. Τα κέρδη της, ωστόσο, παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Η πρώτη γνωριμία με τον Ντεμπελέ

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Ρίμα και ο Ουσμάν συναντήθηκαν για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Ρεν. Σύμφωνα με τα όσα είχαν αναφέρει στη Ισπανία, ακόμη και οι συμπαίκτες του στην Μπαρτσελόνα, όπου αργότερα αγωνίστηκε, δεν γνώριζαν τη σχέση του μέχρι την ίδια την ημέρα του γάμου. Το ζευγάρι πραγματοποίησε μια παραδοσιακή μαροκινή γαμήλια τελετή στις 24 Δεκεμβρίου 2021.

Τα νέα του γάμου τους έγιναν γνωστά μόνο όταν φωτογραφίες από την τελετή εμφανίστηκαν στο διαδίκτυο. Μερικοί από τους φίλους του Ντεμπελέ, συμπεριλαμβανομένου του Νταγιότ Ουπαμεκάνο της Μπάγερν Μονάχου και πρώην συμπαίκτες του στην Μπαρτσελόνα, παρευρέθηκαν στην εκδήλωση.

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2022, το ζευγάρι έκανε το πρώτο του παιδί. Μία κόρη γεννημένη στη Βαρκελώνη, έχοντας κρατήσει το όνομά της μυστικό. Παρά τα δημόσια προφίλ τους, τόσο η Ρίμα όσο και ο Ουσμάν διατηρούν μια διακριτική παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ντεμπελέ έχει μιλήσει συχνά για τη σημασία της οικογένειας και πολλοί έχουν επισημάνει τον θετικό αντίκτυπο που είχε ο γάμος του με τη Ρίμα στην καριέρα του.