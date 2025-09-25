Η απίθανη αντίδραση του Λουίς Ενρίκε όταν είδε τον Ντεμπελέ με τη Χρυσή Μπάλα (vid)

Το βράδυ της Δευτέρας (22/9) ο Ουσμάν Ντεμπελέ, έγινε με κάθε επισημότητα ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο, με τον Γάλλο σταρ να κατακτά το πολυτιμότερο ατομικό βραβείο για έναν ποδοσφαιριστή, τη Χρυσή Μπάλα. Ο 28χρονος εξτρέμ, ολοκλήρωσε μια «ονειρική» σεζόν πέρυσι, καθώς σκόραρε 35 γκολ, μοίρασε 16 ασιστ και κατέκτησε τα πάντα με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο πρώην παίκτης της Μπαρτσελόνα, έφτασε εν μέσω αποθέωσης στο Παρίσι με τους οργανωμένους οπαδούς των Παριζιάνων, να γιορτάζουν με πυροτεχνήματα και καπνογόνα την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας. Ωστόσο την επόμενη ημέρα, ο Ντεμπελέ έφτασε και στο προπονητικό κέντρο της Παρί με τους συμπαίκτες του να σπεύδουν να του δώσουν τα εύσημα και τον προπονητή του συλλόγου, Λουίς Ενρίκε να υποδέχεται τον Γάλλο με έναν επικό τρόπο.

Συγκεκριμένα ο 55χρονος τεχνικός αγκάλιασε τον Ντεμπελέ ενώ πήρε στα χέρια του τη Χρυσή Μπάλα και της έδωσε ένα φιλί.

