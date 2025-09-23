«Χαμός» στο Παρίσι μετά την κατάκτηση της Χρύσης Μπάλας από τον Ντεμπελέ

Το βράδυ της Δευτέρας (22/9) η αγωνιά όλων των ποδοσφαιρόφιλων του κόσμου έλαβε τέλος. Ο Ουσμάν Ντεμπελέ είναι ο μεγάλος νικητής της «Χρύσης Μπάλας» ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της σεζόν που μας πέρασε.

Ο Ντεμπελέ επιβεβαίωσε την μεγαλύτερη μερίδα του κόσμου που τον είχαν ως φαβορί καθώς πραγματοποίησε την καλύτερη σεζόν της καριέρας του κατέκτησε τα πάντα με την φανέλα των Παριζιάνων, σκοράροντας 35 γκολ και μοιράζοντας 16 ασίστ, με αποτέλεσμα να επικρατήσει του Λαμίν Γιαμάλ για το εν λόγω βραβείο.

The very first picture of our new Ballon d'Or!



OUSMANE DEMBÉLÉ! #ballondor pic.twitter.com/CKvDECZX63 — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

Οι οπαδοί της ομάδας του, πάρα την ήττα από την Μαρσέιγ με 1-0 στο επαναπρογραμματισμένο ντέρμπι της χώρας, μιας και βγήκαν στο δρόμο, προκειμένου να πανηγυρίσουν την ατομική διάκριση του παίκτη τους.

Crazy scenes in Paris 🤩 Fireworks when Ousmane Dembélé leaves the Théâtre du Châtelet pic.twitter.com/OVondRZBHW — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

Οι ultras των πρωταθλητών Ευρώπης γιόρτασαν με πυροτεχνήματα την «Χρυσή Μπάλα», ενώ δεν έλειψε και το τραγούδι, με το γνωστό σύνθημα «eh Ousmane Ballon d'Or» να «πλημμυρίζει» τους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας.

Ousmane Dembélé, mostrándole el Balón de Oro al público que lo esperó en las calles de París y dejando QUE TOQUEN EL PREMIO.



Mirá la sonrisa de oreja a oreja de este tipo.



Qué hermosa foto. 🥹❤️ pic.twitter.com/Uti89hUdLL — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 23, 2025

Άλλα ακόμα και ο προπονητής του, Λουίς Ενρίκε στην συνέντευξη τύπου του αγώνα με τους Μασσαλούς, έστειλε τα δικά του συγχαρητήρια μέσω δηλώσεων του, ενώ ακόμα και ο ίδιος δεν μπόρεσε να κρατηθεί και τραγούδησε το γνωστό σύνθημα.

Quand Luis Enrique Enrique reprend en pleine conférence de presse, le mythique chant lancé par @djsnake et repris depuis par les supporters parisiens partout. On l’aime trop de coach #OMPSG #DEMBOUZ ❤️💙 pic.twitter.com/ct5gNHTXW7 — La Source Parisienne (@lasource75006) September 20, 2025

Αναλυτικά η πρώτη δεκάδα της ψηφοφορίας για την «Χρυσή Μπάλα»: