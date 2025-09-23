«Χαμός» στο Παρίσι μετά την κατάκτηση της Χρύσης Μπάλας από τον Ντεμπελέ
Αμέσως μετά την λήξη της τελετής που είχε νικητή τον Γάλλο, oι φίλοι της Παρί Σεν Ζερμέν βγήκαν στην πόλη για να πανηγυρίσουν μαζί του.
Το βράδυ της Δευτέρας (22/9) η αγωνιά όλων των ποδοσφαιρόφιλων του κόσμου έλαβε τέλος. Ο Ουσμάν Ντεμπελέ είναι ο μεγάλος νικητής της «Χρύσης Μπάλας» ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της σεζόν που μας πέρασε.
Ο Ντεμπελέ επιβεβαίωσε την μεγαλύτερη μερίδα του κόσμου που τον είχαν ως φαβορί καθώς πραγματοποίησε την καλύτερη σεζόν της καριέρας του κατέκτησε τα πάντα με την φανέλα των Παριζιάνων, σκοράροντας 35 γκολ και μοιράζοντας 16 ασίστ, με αποτέλεσμα να επικρατήσει του Λαμίν Γιαμάλ για το εν λόγω βραβείο.
Οι οπαδοί της ομάδας του, πάρα την ήττα από την Μαρσέιγ με 1-0 στο επαναπρογραμματισμένο ντέρμπι της χώρας, μιας και βγήκαν στο δρόμο, προκειμένου να πανηγυρίσουν την ατομική διάκριση του παίκτη τους.
Οι ultras των πρωταθλητών Ευρώπης γιόρτασαν με πυροτεχνήματα την «Χρυσή Μπάλα», ενώ δεν έλειψε και το τραγούδι, με το γνωστό σύνθημα «eh Ousmane Ballon d'Or» να «πλημμυρίζει» τους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας.
Άλλα ακόμα και ο προπονητής του, Λουίς Ενρίκε στην συνέντευξη τύπου του αγώνα με τους Μασσαλούς, έστειλε τα δικά του συγχαρητήρια μέσω δηλώσεων του, ενώ ακόμα και ο ίδιος δεν μπόρεσε να κρατηθεί και τραγούδησε το γνωστό σύνθημα.
Αναλυτικά η πρώτη δεκάδα της ψηφοφορίας για την «Χρυσή Μπάλα»:
- 1. Ουσμάν Ντεμπελέ
- 2. Λαμίν Γιαμάλ
- 3. Βιτίνια
- 4. Μοχάμεντ Σαλάχ
- 5. Ραφίνια
- 6. Ασράφ Χακίμι
- 7. Κιλιάν Εμπαπέ
- 8. Κόουλ Πάλμερ
- 9. Νούνο Μέντες
- 10. Τζίτζι Ντοναρούμα