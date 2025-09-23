Σπορ Ποδόσφαιρο Παρί Σεν Ζερμέν Μπαρτσελόνα Χρυσή Μπάλα

Αυτοί είναι οι κορυφαίοι του πλανήτη για τη σεζόν 2024-2025

Δείτε αναλυτικά ποιοι αθλητές «έλαμψαν» την περασμένη σεζόν και κατέκτησαν βραβεία στην λαμπρή τελετή του Παρισιού.

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ φόρεσε το στέμμα και έγινε και με τη «βούλα» ο καλύτερος ποδοσφαιριστής της περασμένης σεζόν με τον Γάλλο να ολοκληρώνει με «ονειρικό» τρόπο τη χρονιά του κατακτώντας όλους τους διαθέσιμους τίτλους με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Λαμίν Γιαμάλ, κατέκτησε για δεύτερη διαδοχική χρονιά το Kopa Trophy και έγινε και επίσημα ο καλύτερος νέος παίκτης του κόσμου για τη σεζόν 2024-2025.

Τον τίτλο του καλύτερου προπονητή, κατέκτησε ο Λουίς Ενρίκε, οποίος κατέκτησε τα πάντα με την Παρί Σεν Ζερμέν την περασμένη σεζόν και δίκαια το βραβείο έφτασε στα χέρια του. Ο Τζίαν Λουίτζι Ντοναρούμα, αποκαθήλωσε τον Εμιλιάνο Μαρτίνες, και κατέκτησε το βραβείο του Λεβ Γιασίν. Το βραβείο της καλύτερης ομάδας κατέκτησε η Παρί Σεν Ζερμέν.

