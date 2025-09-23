Ουσμάν Ντεμπελέ: Ο Μέσι «υποκλίθηκε» στον πρώην συμπαίκτη του για την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ ήταν από τους βασικούς λόγους για την φανταστική πορεία της Παρί Σεν Ζερμέν την περασμένη χρονιά. Ο Γάλλος φόρ ηγήθηκε της παριζιάνικης ομάδας στην κατάκτηση πέντε(!) τροπαίων: Γαλλικό πρωτάθλημα, Κύπελλο Γαλλίας, Σούπερ Καπ Γαλλίας, Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ και φυσικά το πρώτο Champions League στην ιστορία του συλλόγου, με τον 28χρονο στράικερ να είναι καταλυτικός, και στο φινάλε της χρονιάς να κατακτά τον σπουδαιότερο ατομικό τίτλο, αυτόν της Χρυσής Μπάλας.

Σε μια άτυπη μονομαχία με τον Λαμίν Γιαμάλ για τον τίτλο του καλύτερου παίκτη στον κόσμο την χρονιά που μας πέρασε, ο Ντεμπελέ βγήκε νικητής και έγινε ο 47ος διαφορετικός ποδοσφαιριστής που κατακτά το τρόπαιο.

Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος τα social media «πήραν φωτιά», με εκατοντάδες ποδοσφαιριστές να εκφράζουν τον θαυμασμό τους στο Γάλλο σουπερ σταρ. Ένας από τους πρώτους που έσπευσε να συγχαρεί τον νικητή της Χρυσής Μπάλας ήταν ο 8 φορές κάτοχος της Λίονελ Μέσι: «Μεγάλε Ους! Συγχαρητήρια, είμαι πολύ χαρούμενος για σένα. Το αξίζεις», έγραψε ο Αργεντινός στο Instagram για τον άλλοτε συμπαίκτη του στην Μπαρτσελόνα.