Αποσύρεται ο Σέρχιο Μπουσκέτς: Ο «εγκέφαλος» της Μπαρτσελόνα λέει αντίο στα γήπεδα

Ένα από τα πιο σταθερά σύμβολα του σύγχρονου ποδοσφαίρου, ο Σέρχιο Μπουσκέτς, γνωστοποίησε ότι η φετινή χρονιά θα είναι η τελευταία του ως επαγγελματίας. Ο 37χρονος μέσος της Ίντερ Μαϊάμι ανακοίνωσε την απόφασή του μέσα από ένα προσωπικό, φορτισμένο συναισθηματικά βίντεο, όπου μίλησε για σχεδόν δύο δεκαετίες ποδοσφαιρικών εμπειριών που «ξεπέρασαν τα παιδικά του όνειρα».





Η πορεία του Μπουσκέτς είναι ταυτισμένη με την Μπαρτσελόνα. Από το ντεμπούτο του το 2008 υπό τον Πεπ Γκουαρδιόλα μέχρι την αποχώρησή του το 2023, αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο της πιο επιτυχημένης περιόδου στην ιστορία των «μπλαουγκράνα». Σήκωσε 32 τρόπαια, μεταξύ των οποίων τρία Champions League, εννέα πρωταθλήματα Ισπανίας και επτά Κύπελλα Ισπανίας, ενώ πανηγύρισε και διεθνείς τίτλους σε Σούπερ Καπ και Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων.



Περισσότερο από τους αριθμούς, όμως, ο Μπουσκέτς θα μείνει στη μνήμη των φιλάθλων ως ο εγκέφαλος στη μεσαία γραμμή, αυτός που έδινε ισορροπία, κίνηση και σκέψη σε μια από τις κορυφαίες ομάδες όλων των εποχών. Με το «αντίο» του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ισπανός μέσος αφήνει πίσω του όχι μόνο τίτλους αλλά και ένα ποδοσφαιρικό υπόδειγμα που δύσκολα θα επαναληφθεί. Κάθε τέλος, όπως είπε και ο ίδιος, είναι μια νέα αρχή και το δικό του τέλος γράφεται με τιμή και ευγνωμοσύνη.

Το αντίο της Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα αποχαιρέτησε τον Σέρχιο Μπουσκέτς με ένα συγκινητικό μήνυμα στα κοινωνικά δίκτυα, ευχαριστώντας τον για την προσφορά του και χαρακτηρίζοντάς τον «θρύλο» της ομάδας, συνοδεύοντας το post με φωτογραφία του από την καριέρα του στο σύλλογο. Χαρακτηριστικά αναφέρει: «Η ομάδα της ζωής σου. Θρύλος του συλλόγου μας. Ευχαριστούμε για το ποδόσφαιρό σου, Σέρχιο!»



