Οταν ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας Ντεμπελέ, έσταζε... μέλι για τον Ροναλντίνιο

Ο Γάλλος στάρ και πλέον κάτοχος Τσάμπιονς Λίγκ, κι φυσικά της Χρυσής Μπάλας για την χρονιά που μας πέρασε, το 2018 όταν και αγωνιζόταν στην Μπαρτσελόνα κλήθηκε να απαντήσει για τους ποδοσφαιριστές που θαύμαζε μεγαλώνοντας.

Σε ένα βίντεο στον λογαριασμό της Μπαρτσελόνα στο Youtube ο Ουσμάν Ντεμπελέ πρέπει να αναφέρει ανά θέση τον καλύτερο ποδοσφαιριστή - θρύλο που θεωρεί.Αφού λοιπόν τοποθέτησε τερματοφύλακα τον Μπουφόν, αμυντικό τον Μαλντίνι και μέσο τον συμπατριώτη του Ζινεντίν Ζιντάν, στην επίθεση έβαλε τον Βραζιλιάνο «μάγο» Ροναλντίνιο. «Μας ενθουσίαζε με κάθε σπρίντ, με κάθε επαφή. Ηταν εξαιρετικός ποδοσφαιριστής που μετέδιδε χαρά. Πάντα δημιουργούσε καταστάσεις στο γήπεδο» ήταν τα λόγια του 21χρονου τότε Ντεμπελέ για τον «Ρόνι».

Ποιός θα του το έλεγε οτι επτά χρόνια μετά, ο θρύλος αυτός που τόσο θαύμαζε μικρός, θα του παρέδιδε την Χρυσή Μπάλα. Αυτές λοιπόν είναι ιστορίες που πραγματικά μόνο το ποδόσφαιρο μπορεί να μας χαρίσει!