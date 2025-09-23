Η τεχνητή νοημοσύνη προβλέπει τους επόμενους έξι νικητές της Χρυσής Μπάλας

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ, επιβραβεύτηκε για την εξαιρετική σεζόν που διένυσε με τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν (35 γκολ, 16 ασίστ) και το βράδυ της Δευτέρας (22/9), κατέκτησε τη χρυσή μπάλα και έτσι πρόσθεσε στο παλμαρέ του το μεγαλύτερο ατομικό βραβείο που μπορεί να κερδίσει ένας ποδοσφαιριστής.

Ο 28χρονος επιθετικός, των Παριζιάνων, κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα του τη χρυσή μπάλα και η τεχνητή νοημοσύνη, προέβλεψε τους επόμενους έξι νικητές του θεσμού ως το 2031. Πιο αναλυτικά το 2026, σύμφωνα με το AI ο Κιλιάν Εμπαπέ, θα κατακτήσει για πρώτη φορά τη χρυσή μπάλα ενώ ένα χρόνο αργότερα το βραβείο θα φτάσει στα χέρια του Έρλινγκ Χάλαντ. Την επόμενη διετία 2028-2029 φαίνεται πως θα είναι η εποχή «κυριαρχίας» του Τζούντ Μπέλιγχαμ, καθώς ο Άγγλος μεσοεπιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης θα κατακτήσει τη χρυσή μπάλα το 2028 και το 2029.

Τέλος η διετία 2030 και 2031 θα είναι η σειρά του δεύτερου της χθεσινής λίστας, Λαμίν Γιαμάλ να κατακτήσει τον τίτλο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή στον πλανήτη.