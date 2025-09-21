Αυτός είναι ο λόγος που Μαραντόνα και Πελέ δεν κέρδισαν ποτέ τη Χρυσή Μπάλα
Οι δύο θρύλοι του ποδοσφαίρου, Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα και Πελέ δεν μπόρεσαν ποτέ να λάβουν τη Χρυσή Μπάλα.
Ανακοινώθηκαν πριν από μερικές ημέρες οι υποψηφιότητες για το βραβείο της «Χρυσής Μπάλας», σε άνδρες και γυναίκες, με τις λίστες να περιέχουν τα αναμενόμενα ονόματα, χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις.
Η 69η απονομή της Χρυσής Μπάλας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στο «Théâtre du Châtelet» στο Παρίσι. Η ώρα έναρξης δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, αλλά η τελετή ξεκίνησε στις 20:45 ώρα Ελλάδας. πέρυσι.
Η τελετή θα είναι διαθέσιμη για παρακολούθηση ζωντανά στο TNT Sports και στο discovery+. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί επίσης δωρεάν στο κανάλι YouTube της L'Équipe. Η παρουσιάστρια Κέιτ Σκοτ και ο πρώην αστέρας της Τσέλσι και της Ολλανδίας, Ρουντ Γκούλιτ, θα παρουσιάσουν την τελετή.
Η Χρυσή Μπάλα έχει ήδη καθιερωθεί ως το υψηλότερο ατομικό βραβείο στο ποδόσφαιρο και όποιος κοιτάξει την ιστορία των βραβευθέντων θα εντυπωσιαστεί από το γεγονός ότι ο Πελέ και ο Μαραντόνα, δύο από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία, δεν την έχουν κερδίσει. Αλλά πολλοί θα παρατηρήσουν επίσης ότι μέχρι το 1995, κανένας μη Ευρωπαίος παίκτης δεν την είχε κερδίσει.
Ο λόγος είναι ότι μέχρι το 1995, η Χρυσή Μπάλα μπορούσε να απονεμηθεί μόνο σε Ευρωπαίους παίκτες. Αυτός ο κανόνας παραβιάστηκε εκείνη τη χρονιά, με τον Λιβεριανό Ζορζ Γουεά να επιλέγεται ως ο καλύτερος παίκτης της χρονιάς. Έκτοτε, αρκετοί Βραζιλιάνοι έχουν βραβευτεί με το βραβείο όπως Ρονάλντο, Ριβάλντο, Ροναλντίνιο και Κακά)και, φυσικά, ο Μέσι.
Αλλά μέχρι το 1995, οι μη Ευρωπαίοι παίκτες δεν ήταν υποψήφιοι για το βραβείο. Επομένως, παρόλο που ο Πελέ και ο Μαραντόνα ήταν οι καλύτεροι παίκτες στον κόσμο για αρκετά χρόνια στις αντίστοιχες καριέρες τους, δεν κατάφεραν να κερδίσουν αυτό το βραβείο. Τουλάχιστον, ο Μαραντόνα έλαβε μια τιμητική μνεία το 1995 για να μετριαστεί κάπως αυτή η αδικία.
Αυτοί οι δύο δεν είναι οι μόνοι θρύλοι που έμειναν χωρίς Χρυσή Μπάλα λόγω αυτής της ιδιότητας. Θρυλικοί ποδοσφαιριστές όπως ο Σόκρατες, ο Τοστάο, ο Ζίκο, ο Φαλκάο, ο Ζαϊρζίνιο, ο Κέμπες, ο Πασαρέλα... όλοι τους είδαν το εν λόγω βραβείο να περνάει μπροστά από τα μάτια τους.