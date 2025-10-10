Ποδοσφαιρική... νοσταλγία: Ο κορυφαίος πάγκος όλων των εποχών προκαλεί δέος (vids)

Σε φιλικό παλαίμαχων πριν μερικές εβδομάδες στο World Cup Stadium της Νότιας Κορέας, ένα βίντεο από τον πάγκο έκλεψε την παράσταση.

Ποδοσφαιρικοί θρύλοι όπως οι Γουέιν Ρούνεϊ, Γκάρεθ Μπέιλ, Τιερί Ανρί, Ροναλντίνιο, Στίβεν Τζέραρντ, Κακά, Τζιανλουίτζι Μπουφόν και Ντιντιέ Ντρογκμπά αγωνίστηκαν με την ομάδα FC Spear, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Αρσέν Βενγκέρ. Όπως καταλαβαίνετε ένας πάγκος με τόσους θρύλους δεν γίνεται να μην προκαλέσει θαυμασμό.

Ο καλύτερος πάγκος στον κόσμο

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, ο πάγκος αυτός τα είχε όλα:

Ροναλντίνιο: Ο μάγος από την Βραζιλία. Ο άνθρωπος που έκανε το ποδόσφαιρο τέχνη, χαρίζοντας χαρά σε κάθε του άγγιγμα.

Γουέιν Ρούνεϊ: Το «σύμβολο» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών του συλλόγου. Αγγλικό πάθος και ψυχή.

Κακά: Ο πρίγκιπας του Μιλάνου και της Μαδρίτης, ένας από τους τελευταίους ρομαντικούς του ποδοσφαίρου. Χάρη, ταχύτητα και πίστη όλα σε ένα.

Γκάρεθ Μπέιλ: Ο Ουαλός «πύραυλος». Εκρηκτικές κούρσες, ασύλληπτα γκολ και πέντε Champions League με τη Ρεάλ.

Τιερί Ανρί: Kομψότητα και άνεση σε κάθε κίνηση. Ο «βασιλιάς» της Άρσεναλ και σύμβολο του γαλλικού ποδοσφαίρου.

Στίβεν Τζέραρντ: Ο αρχηγός που δεν λύγιζε ποτέ. Το νούμερο 8 της Λίβερπουλ και ήρωας της Κωνσταντινούπολης.

Ντιντιέ Ντρογκμπά: Ο άνθρωπος των μεγάλων ραντεβού. Δύναμη, αύρα και ο ήρωας του θριάμβου της Τσέλσι το 2012.

Τζιανλουίτζι Μπουφόν: Ο Ιταλός φρουρός των δοκαριών. Σύμβολο της Γιουβέντους, αρχοντικός και διαχρονικός, με καρδιά και ψυχή πρωταθλητή.

Για την ιστορία η εκδήλωση περιελάμβανε δύο ομάδες θρυλικών ποδοσφαιριστών, την FC Spear (επιθετικοί) και τη Shield United (αμυντικοί), που αναμετρήθηκαν σε έναν αγώνα με τελικό αποτέλεσμα νίκη της Shield United με 2-1.