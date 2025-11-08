Απρόσμενο αφιέρωμα: Η τραγουδίστρια των Linkin Park «μεταμορφώθηκε» σε Μαραντόνα για να τον τιμήσει

Ένα απρόσμενο, αλλά συγκινητικό σκηνικό συνέβη στην πρωτεύουσα της Αργεντινής κατά τη διάρκεια της περιοδείας των Λίνκιν Παρκ στη Λατινική Αμερική. Το δημοφιλές συγκρότημα βρέθηκε στο Μπουένος Άιρες παραμονές του Halloween και τα μέλη του μπήκαν σε κλίμα... μεταμφιέσεων.

Πιο αναλυτικά, η νέα περφόρμερ των Λίνκιν Παρκ, Έμιλι Άρμστρονγκ έκλεψε την παράσταση στη συναυλία τόσο με τις ικανότητες της στο τραγούδι, όσο και με την ιδιαίτερη της αμφίεση. Συγκεκριμένα, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια εμφανίστηκε στη σκηνή ντυμένη... Μαραντόνα, φορώντας την εμφάνιση του Αργεντίνου θρύλου από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1994. Τη φανέλα με το νούμερο «10» συνόδευσε με μία περούκα από σγουρά μαλλιά, καθώς και με γυαλιά ηλίου, προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής στον Αργεντίνο μάγο της μπάλας.

Porque Emily Armstrong comenzó el show de Linkin Park en Argentina disfrazada como Diego Maradona pic.twitter.com/DjkjHixTgJ — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 1, 2025

Υπενθυμίζουμε πως ο Ντίεγκο Μαραντόνα έφυγε από τη ζωή στις 25 Νοεμβρίου του 2020 σε ηλικία 60 ετών από πνευμονικό οίδημα και καρδιοαναπνευστική κρίση, στην κατοικία του στο Τίγκρε, περιοχή βόρεια του Μπουένος Άιρες, όπου ανάρρωνε από νευροχειρουργική επέμβαση.

Μετά το θάνατο του Μαραντόνα, προέκυψαν σημαντικά ερωτηματικά ως προς τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε από τη ζωή. Στην Αργεντινή διεξάγεται έρευνα των αρχών για να προσδιορίσουν τυχόν ευθύνες των γιατρών, αλλά και του νοσηλευτικού προσωπικού που τον φρόντιζε όταν πέθανε. Παράλληλα, εκκρεμεί δίκη για απάτη με το εμπορικό σήμα. Η αρχική δίκη του περασμένου Μαϊου αναγνωρίστηκε ως άκυρη, αφού αμφισβητήθηκε η αμεροληψία ενός από τους δικαστές, ο οποίος κατηγορήθηκε γιατί συμμετείχε σε ένα μη εξουσιοδοτημένο ντοκιμαντέρ.

Η ημερομηνία της νέας δίκης αναμένεται να ανακοινωθεί. Οκτώ επαγγελματίες του χώρου της υγείας - ανάμεσά τους γιατροί, ένας ψυχίατρος, ένας ψυχολόγος και νοσηλευτές - βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορίες για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, καθώς φέρεται να ενήργησαν με αμέλεια, γνωρίζοντας ότι οι πράξεις τους μπορούσαν να αποβούν μοιραίες. Οι προβλεπόμενες επαπειλούμενες ποινές κυμαίνονται από 8 έως 25 χρόνια κάθειρξης.

Ο Μαραντόνα στην πολυετή του καριέρα αγωνίστηκε στις Αρχεντίνος Τζούνιορς, Μπόκα Τζούνιορς, Μπαρτσελόνα, Νάπολι, Σεβίλλη και Νιούελς Ολντ Μπόις.