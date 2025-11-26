Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα: Πού φυλάσσεται η καρδιά του και γιατί δεν θάφτηκε μαζί του

Ο θάνατος του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, ο οποίος συνέβη στις 25 Νοεμβρίου 2020 , όχι μόνο συγκλόνισε τον κόσμο του ποδοσφαίρου, αλλά άνοιξε και ένα ανησυχητικό κεφάλαιο. Ο θρύλος του ποδοσφαίρου, τάφηκε χωρίς την καρδιά του, η οποία αφαιρέθηκε κατά τη διάρκεια ιατροδικαστικών εξετάσεων, μαζί με άλλα όργανα όπως το συκώτι και τα νεφρά, για να διευκρινιστούν τα αίτια του θανάτου του.

Επιμέλεια: Μηνάς Ιγγλέζος

Συγκεκριμένα, η καρδιά του «Ντιεγκίτο» αφαιρέθηκε από το σώμα του, κατά τη διάρκεια της νεκροψίας, σε μία τυπική διαδικασία σε περιπτώσεις όπου η αιτία θανάτου δεν είναι απολύτως σαφής. Το δικαστήριο έχει ήδη καθορίσει πού και για πόσο χρονικό διάστημα θα φυλάσσονται αυτά τα όργανα. Στην πρώτη επέτειο του θανάτου του, προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση μεταξύ των θαυμαστών όταν έμαθαν ότι ο Μαραντόνα θάφτηκε χωρίς την καρδιά του.

Οι οπαδοί αναρωτήθηκαν πού βρισκόταν το όργανο και οι αρχές αναγκάστηκαν να αποκαλύψουν το μυστήριο: Παραμένει στο Τμήμα Παθολογίας της Επαρχιακής Αστυνομίας του Μπουένος Άιρες στη Λα Πλάτα, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας

Σύμφωνα με αρκετά αργεντίνικα Μέσα ενημέρωσης, όπως τα «Olé» και «Infobae», η δημοσίευση λεπτομερειών που αποκαλύφθηκαν σχετικά με τα λείψανα του Αργεντινού σταρ ανάγκασε τα δικαστήρια να ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας στις εγκαταστάσεις όπου φυλάσσεται η καρδιά και άλλα όργανα του Μαραντόνα.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι μια ομάδα χούλιγκαν της Χιμνάσια λα Πλάτα είχε καταστρώσει ένα σχέδιο για να κλέψει την καρδιά του Μαραντόνα για να την κρατήσει ως τρόπαιο. Δεν επρόκειτο απλώς για απειλή. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι οπαδοί είχαν μελετήσει ακόμη και πώς θα μπορούσαν να εισέλθουν στο κτίριο χωρίς να γίνουν αντιληπτοί.

#DiegoEterno ♾️



Solo muere quien es olvidado y a vos, Diego, te recordamos cada día 🩵🤍



🙌 A 5 años del paso a la inmortalidad de Diego Armando #Maradona 🔟 pic.twitter.com/tr1OFaLp8f — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 25, 2025

Τα λείψανα που δεν θάφτηκαν στο νεκροταφείο «Bella Vista Garden» θα διατηρηθούν σε φορμαλδεΰδη μέχρι το 2030, όταν θα έχουν περάσει 10 χρόνια από τον θάνατό του. Στις 2 Δεκεμβρίου 2020, μια εβδομάδα μετά τον θάνατο του Μαραντόνα, τα όργανα μεταφέρθηκαν στην Επιστημονική Εποπτεία της Επαρχιακής Αστυνομίας του Μπουένος Άιρες. Εκεί, υποβλήθηκαν σε περαιτέρω μελέτες για την αναζήτηση ανωμαλιών που θα μπορούσαν να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με την αιτία θανάτου του.

503 γραμμάρια - Μια μεγάλη ζωντανή και νεκρή καρδιά

Οι πρόσθετες εξετάσεις ολοκληρώθηκαν με επιτυχία. Οι αναλύσεις διαπίστωσαν ότι η καρδιά του Μαραντόνα ζύγιζε 503 γραμμάρια, όσο μια μπάλα ποδοσφαίρου, σχεδόν διπλάσιο από το βάρος μιας υγιούς καρδιάς. Αυτή ήταν μια κρίσιμη πληροφορία που χρησιμοποίησε το ιατρικό συμβούλιο για να διαπιστώσει ότι ο θάνατος του Μαραντόνα οφειλόταν σε καρδιακή ανεπάρκεια. Επιπλέον, βρήκαν διάφορες ουλές που προέκυψαν από αρκετές μικρές καρδιακές προσβολές που είχαν συμβεί λίγο καιρό πριν.

Η καρδιά του πρώην αρχηγού της εθνικής ομάδας, όπως και τα άλλα όργανα που αφαιρέθηκαν, δεν διατηρεί πλέον το αρχικό της σχήμα. Προβλέπεται ότι, για να διεξαχθεί σωστά η μελέτη, θα γίνουν αρκετές τομές για την ανάλυση κάθε στρώματος. Αυτό συνέβη και σε αυτή την περίπτωση.

Το πρωτόκολλο ορίζει ότι τα όργανα του Ντιέγκο θα διατηρούνται σε φορμαλδεΰδη για έως και 10 χρόνια μετά τον θάνατό του.

Intenta no llorar… Ronaldinho recordó a Maradona con este video que pega directo al corazón 💔



Try not to cry… Ronaldinho honored Maradona with this video that hits right in the heart 💔#beINSPORTS pic.twitter.com/uwal7CEKab — beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) November 26, 2025

«Συνήθως, μετά από αυτό το διάστημα καθίστανται απόβλητα επειδή δεν ενδιαφέρουν πλέον κανέναν σκοπό, αν και σε αυτήν την περίπτωση πιθανότατα θα σταλεί ειδικό αίτημα για τη διατήρησή τους δεδομένης της συμβολικής σημασίας της καρδιάς του Μαραντόνα», λένε πηγές κοντά στην υπόθεση.

Εν τω μεταξύ, τα λείψανα του Μαραντόνα βρίσκονται ακόμα στην Μπέλα Βίστα, δίπλα στο πατρικό του. Η ταφόπλακά του έπρεπε να αφαιρεθεί για λόγους ιδιωτικότητας και ασφάλειας. Πάνω σε αυτήν, ξεχωρίζει μια φράση, που επέλεξε ο ίδιος ο Ντιέγκο: «Ευγνώμων στο ποδόσφαιρο».