Ξέφρενοι πανηγυρισμοί για την επιστροφή της Τσαπεκοένσε στη μεγάλη κατηγορία (vid)

Στις 28 Νοεμβρίου 2016, γράφτηκε η πιο σκοτεινή σελίδα στην ιστορία της Τσαπεκοένσε και μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες που έχει βιώσει ποτέ το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Εκείνη την ημέρα, 71 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν το αεροσκάφος που μετέφερε την αποστολή της ομάδας στην Κολομβία για τον τελικό του Copa Sudamericana συνετρίβη, αφανίζοντας σχεδόν ολόκληρο το σύλλογο.

Τα τελευταία χρόνια, η Τσαπεκοένσε πάλευε στη δεύτερη κατηγορία, προσπαθώντας να σταθεί ξανά στα πόδια της. Παρά τις ανεξίτηλες πληγές και με τους τρεις ποδοσφαιριστές που επέζησαν της συντριβής να κουβαλούν ακόμη το βάρος εκείνης της νύχτας, η ομάδα βρήκε τη δύναμη να επιστρέψει. Την περασμένη Κυριακή (23/11), επικράτησε 1-0 της Ατλέτικο Γκοϊανιένσε και «σφράγισε» την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία, έπειτα από τον υποβιβασμό της το 2021.

Η επιστροφή αυτή δεν ήταν απλώς μια αγωνιστική επιτυχία, ήταν μια βαθιά συναισθηματική στιγμή. Οι παίκτες, το τεχνικό επιτελείο και οι οπαδοί ξέσπασαν σε έξαλλους πανηγυρισμούς, τιμώντας ταυτόχρονα τη μνήμη όσων χάθηκαν και αποδεικνύοντας ότι η Τσεπεκοένσε κατάφερε να αναγεννηθεί.