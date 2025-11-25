Πρωτοφανείς εικόνες σε αγώνα γυναικείου ποδοσφαίρου - Θύμισε αγώνα πάλης (vid)

Η γυναικεία ομάδα της Λέστερ υποδέχτηκε για την τρίτη αγωνιστική του League Cup την Κρίσταλ Πάλας. Στη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου και καθώς τα κορίτσια της Πάλας βρισκόντουσαν μπροστά στο σκορ με 0-3 η Ρουίσα Λίτλτζον των φιλοξενούμενων έπιασε από τον λαιμό την Ουαλίδα Χάνα Κέιν και την έριξε στο έδαφος με μια λαβή βγαλμένη από ταινία.

🎥 Ruesha Littlejohn grabbed Leicester City’s Hannah Cain by her neck during Women’s League Cup matchhttps://t.co/yKpT0qc4Cs — Telegraph Women’s Sport (@WomensSport) November 25, 2025

Η διαιτητής δεν είχε άλλη επιλογή από το να αποβάλλει άμεσα τη Λίτλτζον με κόκκινη κάρτα για βίαιη συμπεριφορά, ενώ το βίντεο του περιστατικού έγινε γρήγορα viral προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Αγγλία.

Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να εξετάσουν το ενδεχόμενο περαιτέρω πειθαρχικών μέτρων.