Ολυμπιακός: Η επίσκεψη της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου στο Μουσείο του συλλόγου

Η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού και το τεχνικό επιτελείο της ομάδας, είχε την ευκαιρία να δει από κοντά την Τρίτη (18/11) το νέο Μουσείο του συλλόγου.



Τα κορίτσια των «ερυθρόλευκων» περιηγήθηκαν στους χώρους του Μουσείου, γνώρισαν καλύτερα την ιστορία της ομάδας που αγωνίζονται και είχαν την ευκαιρία, όχι μόνο να φωτογραφηθούν μπροστά στα εκθέματα, αλλά και να κάνουν ένα «flashback» στις μεγαλύτερες στιγμές της ομάδας του Πειραιά.

Το «στόρι» της νεοσύστατης ομάδας ποδοσφαίρου στις γυναίκες

Ο Ολυμπιακός απέκτησε ομάδα ποδοσφαίρου Γυναικών την σεζόν 2025/26! Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη, η ομάδα ξεκίνησε από τα χαμηλότερα τμήματα, με στόχο την άνοδο στο Πρωτάθλημα Α' Κατηγορίας Γυναικών και τον πρωταθλητισμό, όπως συμβαίνει με όλα τα αθλήματα του Συλλόγου.



Οι «ερυθρόλευκοι» ακολουθούν πλέον τις υπόλοιπες ομάδες της Super League, που διαθέτουν τμήμα ποδοσφαίρου Γυναικών, όπως ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο Αστέρας AKTOR.