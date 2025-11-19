Ολυμπιακός: Το viral challenge ανάμεσα σε Ζέλσον και Σιπιόνι (video)

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει σε ρυθμούς προπονήσεων και οι «ερυθρόλευκοι» δημοσιοποίησαν στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στο X, ένα ανάλαφρο και συνάμα εντυπωσιακό βίντεο στο οποίο συμμετέχουν οι Ζέλσον και Σιπιόνι.

Οι ποδοσφαιριστές της ομάδας του Μεντιλίμπαρ αναμετρήθηκαν σε challenge δεξιοτήτων. Πήραν, δηλαδή, μέρος σε ένα παιχνίδι, στο οποίο έχοντας πλάτη στα δύο μικρά τέρματα που καλύπτει ο αντίπαλος, προσπαθούν να βρουν στόχο. Νικητής αναδεικνύεται ο παίκτης με τα περισσότερα γκολ, έπειτα από πέντε προσπάθειες.

Who’s taking the win today? 👀



Gelson VS Lolo ⚽️ pic.twitter.com/xWEHD6L39f — Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 19, 2025

Στο challenge, που δημοσιοποίησαν οι Πειραιώτες το πρωί της Τετάρτης (19/11) τη νίκη κατέκτησε ο Ζέλσον Μάρτινς με 3/5 εύστοχες προσπάθειες, έναντι 2/5 του Σιπιόνι.

Επιστροφή στο προπονητικό του Ρέντη

Μετά από τέσσερις ημέρες «ανάπαυσης» λόγω της διακοπής των εθνικών πρωταθλημάτων εξαιτίας των προκριματικών αγώνων του Μουντιάλ της Αμερικής, οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού συγκεντρώνονται σιγά-σιγά στο προπονητικό κέντρο της ομάδας.

Ήδη, από το βράδυ της Τρίτης (18/11) βρίσκονται στην Αθήνα, ώστε να ενσωματωθούν εκ νέου στις προπονήσεις οι Γιάρεμτσουκ, Μπρούνο, Ταρέμι αλλά και οι διεθνείς της Εθνικής μας ομάδας.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν ανησυχεί για την αγωνιστική κατάσταση των ποδοσφαιριστών του, αφού είναι όλοι υγιείς. Η πρώτη πλήρης προπόνηση για τον Ολυμπιακό αναμένεται να γίνει την Πέμπτη (20/11), οπότε και θα ξεκινήσει η προετοιμασία για το επόμενο παιχνίδι των Πειραιωτών.

Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν το βράδυ του Σαββάτου (22/11, 20:00) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» τον Ατρόμητο για την 11η αγωνιστική της Super League, στην επανέναρξη του πρωταθλήματος μετά τη διακοπή.