«Αυτό είναι το ποσό που ζητάει ο Ολυμπιακός για να παραχωρήσει τον Μουζακίτη»

Πριν από μερικές ημέρες, ο Χρήστος Μουζακίτης έγραψε ιστορία, κατακτώντας το βραβείο του European Golden Boy Web, για το 2025. Οι εξαιρετικές εμφανίσεις του Χρήστου Μουζακίτη από την περσινή σεζόν κι' έπειτα, έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων για την απόκτηση του διεθνούς μέσου.

Ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος, Νικολό Σκίρα, αποκάλυψε προ ημερών ότι τέσσερις ομάδες της Premier League, αλλά και η Νάπολι έχουν βάλει στο στόχαστρο τον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού.

Ο λόγος για τις Άρσεναλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Νότιγχαμ Φόρεστ και Άστον Βίλα, με τον Σκίρα να αναφέρει ότι οι «ερυθρόλευκοι» έχουν θέσει τιμή πώλησης, τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Οι Άγγλοι ωστόσο δίνουν νέα στοιχεία γύρω από το έντονο ενδιαφέρον των αγγλικών ομάδων για τον Μουζακίτη.

Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά η «metro.co.uk», ο Ολυμπιακός θα συζητήσει για την πώληση του 18χρονου μέσου εφόσον φτάσει στα γραφεία του πρόταση η οποία να αγγίζει τα 45 εκατομμύρια ευρώ! Αλλά όπως τονίζεται, αυτό το ποσό είναι πιθανό να αυξηθεί καθώς ο Μουζακίτης συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τα «ερυθρόλευκα» και ελκύει το ενδιαφέρον όλων και περισσότερων ευρωπαϊκών μεγαθηρίων.

Θυμίζουμε ότι το συμβόλαιο του νεαρού μέσου με τον Ολυμπιακό ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2029 και μέχρι σήμερα έχει καταγράψει 49 εμφανίσεις με την πρώτη ομάδα, έχοντας δύο γκολ και έξι ασίστ, μετρώντας επίσης ένα πρωτάθλημα, ένα Κύπελλο, ένα Youth League με την Κ19 όπως επίσης και δύο τίτλους πρωταθλήματος με την Κ19.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του, αθλητικός διευθυντής του Ολυμπιακού, Ντάρκο Κοβάσεβιτς, είχε μιλήσει για το ενδιαφέρον που έχει προσελκύσει ο Μουζακίτης: «Υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον γι' αυτόν, αλλά είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Θα παραμείνει σίγουρα στον Ολυμπιακό αυτή τη σεζόν και ελπίζω για περισσότερο».