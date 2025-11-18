Παναθηναϊκός: Μια «ανάσα» από την απόκτηση ενός έμπειρου Chief Scout

Η επιστροφή του Στέφανου Κοτσόλη στον Παναθηναϊκό, αυτή τη φορά απ’ τη θέση του αθλητικού διευθυντή που ολοκληρώθηκε την περασμένη Δευτέρα (10/11) και η πρόσληψη του Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα ως νέου τεχνικού διευθυντή κι επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος απ’ το μεσημέρι της Παρασκευής (14/11), δημιουργούν τους δύο «πόλους» υποστήριξης του έργου του Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό, που είχαν τεθεί εξαρχής στο τραπέζι απ’ τον Φράνκο Μπαλντίνι προς τον Γιάννη Αλαφούζο.

Με την έλευση δύο νέων διευθυντών οι οποίοι έχουν το υπόβαθρο, την τεχνογνωσία στους ρόλους και στις θέσεις τους, αλλά και το επίπεδο για να βοηθήσουν πολύ τον Παναθηναϊκό και να φέρουν πιο κοντά το κλαμπ στα σύγχρονα ποδοσφαιρικά μοντέλα λειτουργίας και διοίκησης.

Ο τρίτος «πόλος» υποστήριξης, αυτός του νέου επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ (Chief Scout) είναι πλέον προ των... πυλών. Με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως οι «πράσινοι» έχουν καταλήξει στον βασικό υποψήφιο για τη θέση, με τον οποίο έχουν ήδη ξεκινήσει συζητήσεις και βρίσκονται σε πολύ καλό στάδιο, προκειμένου να «κλείσει» τις επόμενες ημέρες.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν πως πρόκειται για ένα έμπειρο στέλεχος που προέρχεται επίσης απ’ την ισπανική αγορά, προκειμένου να υπάρχει μία ενιαία φιλοσοφία τόσο με τον Μπενίτεθ, όσο και με τον Κορόνα.

Η ολική αναδόμηση του τμήματος σκάουτινγκ ήταν μία απ’ τις προτεραιότητες που τέθηκαν επί τάπητος απ’ τον Στέφανο Κοτσόλη και τον Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, προκειμένου να αλλάξει συνολικά το πλαίσιο λειτουργίας του κλαμπ πάνω σ’ αυτό το κομμάτι και να γίνει όντως πιο λειτουργικό κι ένα σημαντικό «εργαλείο» στα χέρια του προπονητή.

Ήδη εδώ και λίγες εβδομάδες έχει προσληφθεί ο Ζέκα Ροντρίγκες ως σκάουτ και «μάτια» του Παναθηναϊκού στις αγορές της Πορτογαλίας και της Λατινικής Αμερικής και θα ακολουθήσουν κι άλλες αντίστοιχες κινήσεις.

Αλλάζουν πλήρως «διαδρομή» κι αποφάσεις

Γενικά όλο το κομμάτι των μεταγραφών και του τρόπου με τον οποίο κινείτο ως τώρα το «τριφύλλι» στις αγορές θα αλλάξει πλήρως, μαζί με τη... διαδρομή ως την τελική απόφαση για μία μεταγραφική κίνηση. Κι αυτό θα «φανεί» πολύ σύντομα με τον τρόπο που θα λειτουργήσει ο Παναθηναϊκός σε μεγάλο βαθμό στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, αλλά και στα επόμενα «παράθυρα».

Η επικείμενη έλευση του Chief Scout, την οποία χειρίζονται οι Κοτσόλης-Κορόνα, θα ισχυροποιήσει την εσωτερική δομή και προετοιμασία της ομάδας στο θέμα των μεταγραφών, με το πλαίσιο να γίνεται πλέον πολύ πιο ξεκάθαρο, αλλά και συγκεκριμένο.

Όταν έρθει η ώρα, ο Μπενίτεθ θα «δώσει» τις θέσεις που θεωρεί πως χρειάζεται η ομάδα ενίσχυση, αλλά και τα χαρακτηριστικά που ψάχνει για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού.

Το τμήμα σκάουτινγκ θα φέρνει τις προτάσεις του, οι οποίες θα αξιολογούνται από τους διευθυντές και θα σχηματοποιείται η τελική short list -πάντα αυστηρά βάσει θέσεων και χαρακτηριστικών που ψάχνει ο προπονητής- η οποία θα πηγαίνει προς τον Μπενίτεθ για να αποφασίσει. Εάν ο Ισπανός δεν «καλύπτεται» με αυτά που θα φτάνουν στα χέρια του, η διαδικασία θα ξεκινάει απ’ την αρχή, δίχως... εκπτώσεις πάνω σ’ αυτό που έχει πραγματικά ανάγκη η ομάδα.

Σαφώς και δεν ανακαλύπτει κανείς την... πυρίτιδα, καθότι αυτό είναι το πλαίσιο με το οποίο (θα) πρέπει να πορεύεται κάθε «κανονικό» κλαμπ. Επειδή όμως ο Παναθηναϊκός είχε πάψει εδώ και καιρό να λειτουργεί σαν «κανονικό» κλαμπ και αυτό το κομμάτι (σκάουτινγκ) έπρεπε να ξεκινήσει απ’ το «μηδέν».