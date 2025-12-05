Εξελίξεις στον Παναθηναϊκό - Παρελθόν από το «τριφύλλι» ο Γιώργος Τζαβέλλας

Σημαντικές εξελίξεις υπάρχουν στο πράσινο στρατόπεδο, καθώς ο Γιώργος Τζαβέλλας αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον Παναθηναϊκό. Τεράστιες αλλαγές γίνονται στους «πράσινους», καθώς μετά από την πρόσληψη των Φράνκο Μπαλντίνι και Μιγκέλ Ανχέλ Κορόνα, αλλά και αυτή του Στέφανου Κοτσόλη ως αθλητικού διευθυντή, έρχεται να προστεθεί άλλη μια αποχώρηση, μετά από αυτή του Γιάννη Παπαδημητρίου.

Ο λόγος για τον διευθυντή του ποδοσφαιρικού τμήματος, Γιώργο Τζαβέλλα, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από το πράσινο οργανόγραμμα. Ο λόγος του διαζυγίου φαίνεται να είναι η διαφορά φιλοσοφίας που προέκυψε, έπειτα από τις σαρωτικές αλλαγές του οργανογράμματος. Το μόνο που απομένει, πλέον, είναι οι επίσημες ανακοινώσεις τις επόμενες ώρες.