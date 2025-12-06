Παναθηναϊκός: Συγκινεί ο Αντώνης Αντωνιάδης στην πρώτη πράξη του «Εν Αθήναις» (vid)

Ο άλλοτε εμβληματικός «Ψηλός» του τριφυλλιού, Αντώνης Αντωνιάδης, βρέθηκε στο χώρο των εργασιών και δεν μπόρεσε να κρύψει τη φόρτιση που ένιωσε. Θυμήθηκε εικόνες από τη ζωή του, τις στιγμές που έζησε στη Λεωφόρο, ακόμη και τις νύχτες που αντίκριζε τον φωτισμένο Παρθενώνα μετά από αγώνες, ενώ δεν έκρυψε την επιθυμία του να προλάβει να μπει στο νέο «σπίτι» του Παναθηναϊκού.

Ο Αντωνιάδης ανέφερε, μεταξύ άλλων:

«Ο πρώτος χώρος που μπήκα, δεν ήταν το σπίτι μου, αλλά η Λεωφόρος με τη βαλίτσα στο χέρι. Η ζωή μου είναι δεμένη με τον Παναθηναϊκό. Είναι η ομάδα όλης της Αθήνας. Ήρθε στα αποδυτήρια ο αείμνηστος Μίμης Δομάζος και μου είπε “κοίταξε, μπορείς. Σήμερα είναι η στιγμή σου”. Από τότε, από το ’69 μέχρι το ’81, γράφτηκε ιστορία. Βγήκα πρώτος σκόρερ στην Ελλάδα, κάτι που δεν είχε πετύχει ποτέ πριν ο Παναθηναϊκός. Για ένα γκολ έχασα το χρυσό παπούτσι, είχα 39 κι ο Γκερντ Μίλερ 40».

Στη συνέχεια τόνισε το μεγαλείο του συλλόγου:

«Δεν υπάρχει άλλος μεγάλος σύλλογος όπως λέει ο ύμνος. Με τις διεθνείς περγαμηνές που έχει. Δεν υπάρχει. Στον Βοτανικό θα γίνει το μεγαλύτερο και καλύτερο γήπεδο στην Ελλάδα. Συγκινούμαι γιατί αγγίζω τα θεμέλια του Παναθηναϊκού μας. Ανυπομονώ, να με έχει ο Θεός καλά, να το ζήσω. Πήγαμε νύχτα στον Παρθενώνα και κλαίγαμε. Ποιος ξένος δεν θα συγκινηθεί; Η κοιτίδα του πολιτισμού είναι ο Παρθενώνας».

Το project «Εν Αθήναις»

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός υπογράμμισε πως το μεγαλύτερο έργο στην ιστορία του συλλόγου γίνεται πραγματικότητα: ένα υπερσύγχρονο γήπεδο, που θα αλλάξει επίπεδο τον σύλλογο και την πόλη.

Μέσα από μια σειρά θεματικών επεισοδίων, διάρκειας περίπου τριών λεπτών το καθένα, η ΠΑΕ σκοπεύει να παρουσιάσει βήμα-βήμα την εξέλιξη της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη μεγάλη στιγμή των εγκαινίων.

Το project «Εν Αθήναις» έχει ως στόχο να αναδείξει το μέγεθος του εγχειρήματος, να ενώσει τους φιλάθλους με το όραμα της νέας εποχής και να ξυπνήσει το συναίσθημα που κουβαλά ο παναθηναϊκός κόσμος, με την προσμονή του νέου γηπέδου.

Κάθε επεισόδιο θα φωτίζει διαφορετικό κομμάτι του έργου: τις μνήμες της Λεωφόρου, την ιστορία του συλλόγου, τον χώρο όπου υψώνεται το νέο «σπίτι», μέχρι το μέλλον που έρχεται για τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Το ξεκίνημα με Αντώνη Αντωνιάδη

Το «ταξίδι» ξεκίνησε με το πρώτο επεισόδιο, με τίτλο «Τα Θεμέλια», όπου ο Αντώνης Αντωνιάδης, ένας από τους κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, αφηγείται τη δική του διαδρομή: από τις μέρες της Λεωφόρου στα ’60s, μέχρι τις κολόνες του νέου γηπέδου.

Με λόγια γεμάτα συγκίνηση, ο ίδιος καταλήγει:

«Ανυπομονώ να με έχει ο Θεός καλά να το προλάβω».