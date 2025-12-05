Ξεκάθαρη η ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Καμία προσέγγιση για την απόκτηση του μετοχικού πακέτου»

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πήρε επίσημα θέση για τα πρόσφατα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για ενδιαφέρον ή επαφές εξαγοράς της ομάδας. Η επίσημη ανακοίνωση των «πράσινων» τονίζει πως δεν έχει υπάρξει καμιά προσέγγιση, σημειώνοντας πως τα σενάρια αυτά είναι «πλήρως κατευθυνόμενα και διακινούνται από ανταγωνιστική ομάδα».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει απολύτως καμία προσέγγιση, επαφή, ενδιαφέρον, έμμεσα ή άμεσα, από οποιονδήποτε για την απόκτηση του μετοχικού πακέτου της.



Είναι απολύτως φανερό και οφείλουμε να ενημερώσουμε τους φιλάθλους του συλλόγου μας, ότι τα συγκεκριμένα σενάρια είναι πλήρως κατευθυνόμενα και διακινούνται από ανταγωνιστική ομάδα».