Ιταλική ομάδα μπαίνει «σφήνα» στον Παναθηναϊκό για Μανδά

Ο Χρήστος Μανδάς φαίνεται πως ζει τους τελευταίους του μήνες στη Λάτσιο, καθώς τα ιταλικά ρεπορτάζ επιμένουν πως ο Έλληνας τερματοφύλακας θα αποχωρήσει τον Ιανουάριο. Ο 24χρονος γκολκίπερ εμφανίζεται απογοητευμένος από τον ελάχιστο χρόνο συμμετοχής του και, όπως όλα δείχνουν, αναζητά νέο σταθμό στην καριέρα του.

Την περίπτωσή του παρακολουθεί στενά ο Παναθηναϊκός, που ψάχνει τερματοφύλακα ικανό να κάνει τη διαφορά και να καλύψει ιδανικά τις απαιτήσεις του Ράφα Μπενίτεθ.

Το βράδυ της Πέμπτης (4/12) ο Χρήστος Μανδάς φόρεσε ξανά τα γάντια του βασικού στη Λάτσιο, υπερασπιζόμενος την εστία της στο ματς Κυπέλλου απέναντι στη Μίλαν, ένα ματς που οι «λατσιάλι» καθάρισαν με 1-0, έχοντας και τον Έλληνα γκολκίπερ σταθερό και αξιόπιστο.



Μετά τη λήξη, ο διεθνής τερματοφύλακας δεν έκρυψε ότι θέλει να μείνει και να παλέψει για θέση στη Ρώμη, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει μιλήσει με καμία άλλη ομάδα και πως στόχος του είναι να βοηθήσει τη Λάτσιο στο δεύτερο μισό της σεζόν.



Παρόλα αυτά, οι φήμες φουντώνουν. Σύμφωνα με νέο ρεπορτάζ από την Ιταλία (5/12) και τον έγκυρο Νικολό Σκίρα, η Τζένοα έχει μπει δυναμικά στο κόλπο για την απόκτησή του. Οι «ροσομπλού» εξετάζουν σοβαρά να τον πάρουν τον Ιανουάριο, με το επιχείρημα ότι στη Γένοβα θα έχει περισσότερα λεπτά συμμετοχής και πιο καθαρό δρόμο για να εξελιχθεί. «Η Τζένοα έχει δείξει ενδιαφέρον για τον τερματοφύλακα της Λάτσιο, Χρήστο Μανδά, ο οποίος θα μπορούσε να αποχωρήσει τον Ιανουάριο, προκειμένου να αγωνίζεται περισσότερο», αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος.



#Genoa have shown interest in #Lazio’s goalkeeper Chrīstos #Mandas, who could leave in January to play more. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 5, 2025

Έτσι, ενώ ο Μανδάς δηλώνει αποφασισμένος να μείνει, η αγορά δείχνει να… τον τραβάει και ο Ιανουάριος προβλέπεται καυτός για το μέλλον του.