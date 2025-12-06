Παναθηναϊκός: Αναλαμβάνει καθήκοντα team manager ο Κάρλος Ζέκα

Το επικείμενο «διαζύγιο» του Παναθηναϊκού με τον Γιώργο Τζαβέλλα που αναμένεται να επισημοποιηθεί μέσα στις επόμενες ώρες, δεν είναι κάτι που... αιφνιδίασε όσους «ζουν» την καθημερινότητα της ομάδας στο «Γ. Καλαφάτης». Συγκεκριμένα, το «τριφύλλι» θα ολοκληρώσει και επίσημα τη συνεργασία του με τον παλαίμαχο άσο, ο οποίος τον τελευταίο ενάμιση χρόνο είχε τον ρόλο του διευθυντή ποδοσφαιρικού τμήματος.

Μετά την αποχώρηση του Γιώργου Τζαβέλλα, οι «πράσινοι» βρήκαν το πρόσωπο που θα τον αντικαταστήσει κι εκείνο δεν είναι άλλο από τον Κάρλος Ζέκα. Βέβαια, στο τραπέζι έπεσε και το όνομα του Κυργιάκου, αλλά τελικά προτιμήθηκε ο Ζέκα, για πολλούς και διαφορετικούς λόγους.

