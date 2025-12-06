Σπορ Ποδόσφαιρο Ολυμπιακός ΟΦΗ Super League 1

Live το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΟΦΗ στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Ζωντανά η αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στον ΟΦΗ στο Φάληρο, για τη 13η αγωνιστική της Super League.

EUROKINISSI
EUROKINISSI
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Για τη 13η και τελευταία στροφή του πρώτου γύρου του ελληνικού πρωταθλήματος, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον ΟΦΗ στο ματς- έναρξη της αγωνιστικής. Οι γηπεδούχοι θέλουν να πετύχουν την 7η νίκη τους στη σειρά και να παραμείνουν στη κορυφή της βαθμολογίας. Από την άλλη , ο ΟΦΗ του Χρήστου Κόντη έρχεται από την εντός έδρας ήττα από τον Βόλο και κατεβαίνει στο «Γ. Καραϊσκάκης» για πάρει ότι μπορεί από αυτή την εξαιρετικά απαιτητική αποστολή.

Ζωντανά η έκβαση της αναμέτρησης

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ποδόσφαιρο Ολυμπιακός ΟΦΗ Super League 1

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader