Live το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΟΦΗ στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Για τη 13η και τελευταία στροφή του πρώτου γύρου του ελληνικού πρωταθλήματος, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον ΟΦΗ στο ματς- έναρξη της αγωνιστικής. Οι γηπεδούχοι θέλουν να πετύχουν την 7η νίκη τους στη σειρά και να παραμείνουν στη κορυφή της βαθμολογίας. Από την άλλη , ο ΟΦΗ του Χρήστου Κόντη έρχεται από την εντός έδρας ήττα από τον Βόλο και κατεβαίνει στο «Γ. Καραϊσκάκης» για πάρει ότι μπορεί από αυτή την εξαιρετικά απαιτητική αποστολή.

Ζωντανά η έκβαση της αναμέτρησης