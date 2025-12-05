Ολυμπιακός: Με σημαντικές επιστροφές η αποστολή για τον ΟΦΗ - Αγωνία για Ρέτσο

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ματς πρωταθλήματος κόντρα στον ΟΦΗ το Σάββατο (6/12, 17:00) στο «Καραϊσκάκη», με τους «ερυθρόλευκους» να θέλουν μόνο τη νίκη για να διατηρηθούν στην κορυφή της Stoiximan Super League, ώστε να κλείσουν ιδανικά τον πρώτο γύρο.

Ο προπονητής, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ανακοίνωσε την αποστολή του, έχοντας ευχάριστα νέα, καθώς οι Ντάνιελ Ποντένσε και Τσικίνιο επιστρέφουν στη διάθεσή του. Οι δύο μεσοεπιθετικοί είχαν μείνει εκτός στα προηγούμενα παιχνίδια λόγω τραυματισμών, αλλά πλέον είναι έτοιμοι να ενισχύσουν την ομάδα. Στην αποστολή συμπεριλήφθηκε και ο Κωνσταντίνος Τζολάκης.

Η επιστροφή τους αποτελεί σημαντική ένεση ποιότητας, ειδικά ενόψει του επόμενου κρίσιμου ευρωπαϊκού αγώνα στο Καζακστάν, όπου την ερχόμενη Τρίτη (9/12, 17:30) οι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν την Καϊράτ για τους ομίλους του Champions League.

Από την άλλη πλευρά, ο Παναγιώτης Ρέτσος παραμένει εκτός δράσης λόγω τραυματισμού, ενώ δεν υπολογίζεται ούτε ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης. Η κατάσταση του Ρέτσου είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς ο Έλληνας αμυντικός δεν φαίνεται να προλαβαίνει ούτε το ματς με την Καϊράτ.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπιανκόν, Μπότης, Ποντένσε, Καμπελά, Κοστίνια, Έσε, Καλογερόπουλος, Μουζακίτης, Γκαρθία, Μάνσα, Ελ Κααμπί, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πιρόλα, Μαρτίνς, Ροντινέι, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ, Γιαζίτζι, Τζολάκης, Τσικίνιο.