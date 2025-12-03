Ολυμπιακός: Θερμοκρασίες... παγετού στο Καζακστάν την ημέρα του αγώνα με την Καϊράτ (photo)

Ο Ολυμπιακός διανύει ένα... γεμάτο αγωνιστικό 15ήμερο, με αναμετρήσεις σε Stoiximan Super League, Κύπελλο Ελλάδας Betsson και Champions League. Μετά την «πεντάρα» απέναντι στην Ελλάς Σύρου στο Κύπελλο και το Σαββατιάτικο (06/12, 17:00) παιχνίδι πρωταθλήματος με τον ΟΦΗ στο «Γ. Καραϊσκάκης», οι «ερυθρόλευκοι» ταξιδεύουν στην... παγωμένη Αστάνα, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν την Καϊράτ (09/12, 17:30) για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Παρά το γεγονός ότι η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί στο υπερσύγχρονο γήπεδο της Αστάνα το οποίο έχει οροφή που κλείνει και πλαστικό χλοοτάπητα το κρύο αναμένεται... τσουχτερό.

Συγκεκριμένα, οι τωρινές μετεωρολογικές προβλέψεις κάνουν λόγο για πραγματικό παγετό, καθώς το θερμόμετρο αναμένεται να δείξει ακόμα και -18 βαθμούς κελσίου την ημέρα του σημαντικού αγώνα. Μάλιστα, τις προηγούμενες δύο ημέρες είναι πιθανό να υπάρξει ακόμα και χιονόπτωση, καθιστώντας την αποστολή του Ολυμπιακού ακόμα πιο δύσκολη από ότι θα περίμενε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.