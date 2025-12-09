Κ19 Καϊράτ - Ολυμπιακός 2-0: Βρέθηκε να κυνηγάει από νωρίς και πλέον η πρόκριση δυσκολεύει

Ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε κατώτερος των περιστάσεων στην παγωμένη Αστάνα και ηττήθηκε με 2-0 από την Καϊράτ για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Youth League. Οι παίκτες του Γιώργου Σίμου είχαν τις στιγμές τους στο ματς, όμως τα γκολ των Μπάκντατ και Άμπις έδωσαν την πρώτη νίκη στην ομάδα από το Καζακστάν. Πλέον, οι Πειραιώτες χρειάζονται έναν συνδυασμό αποτελεσμάτων για να βρεθούν στα νοκ άουτ.

To ματς

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 4o μόλις λεπτό, με τον Μπάκντατ να πατάει στην περιοχή και να πλασάρει τον Γεωργακόπουλο για το 1-0. Μετά το πρώτο τέταρτο οι παίκτες του Γιώργου Σίμου βγήκαν μπροστά, ενώ σπατάλησαν δύο ευκαιρίες με τους Σιώζο και Τουφάκη με τον πρώτο να βλέπει τον Καλμούρζα να μπλοκάρει την τελική του.

Ο 19χρονος φορ της Καϊράτ βρέθηκε κοντά στο 2-0 στο 23’, όμως το δυνατό του σουτ εκτός περιοχής πέρασε δίπλα από το δοκάρι του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού Κ19. Οι φιλοξενούμενοι, 10 λεπτά αργότερα είχαν ακόμα μια στιγμή να φέρουν το ματς στα ίσα, όμως το πλασέ του Κολοκοτρώνη λίγα μέτρα έξω από την περιοχή των Καζάκων, έφυγε άουτ.

Το… πλούσιο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου μέρους επιφύλασσε ακόμα τρεις ευκαιρίες για την Καϊράτ πριν την ολοκλήρωση του, με τον Καλικούλοφ να εκμεταλλεύεται τις κόντρες και να βγαίνει σε τετ-α-τετ με τον 18χρονο γκολκίπερ, όμως η μπάλα δεν του έκανε την χάρη και έφυγε άουτ, ενώ ο νεαρός σταμάτησε τον Μπάκντατ μετά από όμορφη ενέργεια του στο 41΄. Ο Καλικούλοφ ήταν ο τελευταίος που σταμάτησε στο… τοίχος Γεωργακόπουλος, με τον Έλληνα να διώχνει σε κόρνερ το δυνατό σουτ του.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό Κ19 στο προσκήνιο, με τον Βασίλη Καρκατσάλη στο 54', να πραγματοποιεί το σουτ, μετά από εκτέλεση φάουλ του Τουφάκη, όμως αυτό ήταν αδύναμο με αποτέλεσμα ο Καζάκος τερματοφύλακας να μπλοκάρει δίχως πρόβλημα. Τέσσερα λεπτά αργότερα η Καϊράτ διπλασίασε τα τέρματα της.

Ο Άμπις πέρασε τον Μίλισιτς και συνέκλινε προς τα μέσα, κάνοντας το σουτ και νικώντας τον Γεωργακόπουλο για το 2-0 στο πρώτο 15' του β΄ μέρους. Μετά την συμπλήρωση της μίας ώρας αγώνα, οι Πειραιώτες προσπάθησαν να μειώσουν όμως οι βιαστικές τους κινήσεις και τα πολλά λάθη δεν τους επέτρεψαν να δημιουργήσουν μια καθαρή ευκαιρία.

Στο 68', ο Βασιλακόπουλος βρέθηκε στην περιοχή μετά την πάσα του Κότσαλου, όμως το σουτ του εξουδετερώθηκε από τον Καλμούρζα, ενώ ο Καζάκος μπλόκαρε και την κεφαλιά του Καλαϊτζίδη μετά το κόρνερ. Στο 71΄, ο Λιατσικούρας δεν κατάφερε να μειώσει σε 2-1, με την δική του τελική να φεύγει δίπλα από το δοκάρι.

Στο 82ο λεπτό, ο Πέτρος Κολοκοτρώνης έκανε το σουτ εκτός περιοχής με αυτό να καταλήγει άουτ, οι Πειραιώτες πίεσαν για να βρουν δύο γκολ στο τελευταίο 10λεπτο και πλέον... περιμένουν για να δουν αν θα συνεχίσουν στην Ευρώπη.