Ένας παλιός γνώριμος στο δρόμο του Ολυμπιακού: Το ελληνικό παρελθόν του προπονητή της Καϊράτ

Ηταν 17 Νοεμβρίου του 2004 όταν η Εθνική Ελλάδας πανηγύρισε πρώτη νίκη της στα προκριματικά του Μουντιάλ 2006, με αντίπαλο την αντίστοιχη ομάδα του Καζακστάν.

Η «γαλανόλευκη» ανέλαβε την πρωτοβουλία από την αρχή της αναμέτρηση, όμως χρειάστηκε να περάσουν 24 λεπτά από την έναρξη για να δημιουργηθεί η πρώτη καλή φάση, που απέφερε και το πρώτο γκολ της ομάδας μας. Μετά από «μαγική» κάθετη μπαλιά του Τσιάρτα στον Ζαγοράκη, υποδειγματικό «άδειασμα» του αρχηγού στον Λιάπκιν και άψογη πάσα στον αμαρκάριστο Χαριστέα για το 1-0.

Στις καθυστερήσεις η εθνική μας ομάδα διπλασίασε τα γκολ στην αναμέτρηση. Ο Φύσσας διεμβόλισε εντυπωσιακά την άμυνα του Καζακστάν από αριστερά και σέντραρε στον Βρύζα, που έδωσε ασίστ με το κεφάλι στον Χαριστέα και αυτός, με νέα κεφαλιά, πέτυχε το 2-0. Στο 85' ο Κατσουράνης έκανε το 3-0 εκμεταλλευόμενος μια ταχύτατη αντεπίθεση της Ελλάδας και πάσα του Καφέ, ενώ στο επόμενο λεπτό ο Κονσταντίνοφ έδωσε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Φύσσα στον Κάρποβιτς, και ο Μπαλτίγεφ το εκτέλεσε εύστοχα και διαμόρφωσε το τελικό 3-1.

Η εν λόγω αναμέτρηση φέρνει μνήμες ακόμα και σήμερα στον προπονητή της Καϊράτ, Ραφαέλ Ουραζμπάχτιν, ο οποίος όπως τόνισε σε συνέντευξη του λίγο πριν τη μάχη της ομάδας του με τον Ολυμπιακό (9/12, 17:30), είχε αγωνιστεί κόντρα στην Ελλάδα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ως βασικός στην κορυφή της επίθεσης της ομάδας του.

«Έχω αγωνιστεί στην Ελλάδα το 2004 με την εθνική ομάδα του Καζακστάν και γνωρίζω πόσο δυνατή είναι η υποστήριξη του κόσμου τους. Ωστόσο, για εμάς είναι καλύτερο να τους αντιμετωπίσουμε στην έδρα μας, στο δικό μας γήπεδο», τόνισε χαρακτηριστικά στο Athletiko ο τεχνικός της Καϊράτ.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ελλάδα (Ότο Ρεχάγκελ): Νικοπολίδης, Σεϊταρίδης, Δέλλας, Μπασινάς, Ζαγοράκης (71 Καφές), Χαριστέας, Τσιάρτας (72 Γεωργιάδης), Φύσσας, Βρύζας, Καψής (60 Κατσουράνης), Καραγκούνης.

Καζακστάν (Σεργκέι Τιμοφέγιεφ): Νοβίκοφ, Λιάπκιν, Ντουμπίνσκι, Σμάκοφ, Κάρποβιτς, Μπουλέσεφ (66 Σεφτσένκο), Μπαλτίγεφ, Ζαλμαγκαμπέτοφ (69 Καμέλοφ), Τσικούλιν, Ιρισμέτοφ, Ουραζμπάχτιν (53 Ροντιόνοφ).