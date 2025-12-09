Καϊράτ - Ολυμπιακός: Αυτή είναι η ενδεκάδα των «ερυθρολεύκων» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Ώρα Champions League για τον Ολυμπιακό που αντιμετωπίζει το απόγευμα (09/12, 17:30) την Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν για την 6η αγωνιστική. Οι Πειραιώτες δοκιμάζονται κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, καθώς αυτή τη στιγμή έξω από το κλειστό γήπεδο της Καϊράτ επικρατούν θερμοκρασίες υπό του μηδενός.

Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στο Αλμάτι με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα που θα τον διατηρήσει «ζωντανό» στην προσπάθεια να εξασφαλίσει το εισιτήριο για τα πλέι-οφ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει κατστρώσει τα πλάνα του εν όψει της μεγάλης αναμέτρησης και διατηρεί κάτω από τα γκολποστ τον Κωνσταντή Τζολάκη. Στα άκρα της άμυνας παρατάσσονται ο Ροντινέι με τον Ορτέγκα και δίδυμο στα στόπερ κατεβαίνουν ο Πιρόλα και ο Μπιανκόν.

Στο νευραλγικό χώρο του κέντρου βρίσκονται ο Μουζακίτης και ο Έσε, με επιτελικό μέσο τον φορμαρισμένο φέτος Τσικίνιο.

Στα άκρα της επίθεσης παρατάσσονται οι Ποντένσε και Ζέλσον Μάρτινς, με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί μοναδικό προωθημένο.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού:

Τζολάκης, Ροντινέι, Πιρόλα, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Ζέλσον Μάρτινς, Ποντένσε, Ελ Κααμπί.