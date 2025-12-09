«Τρέλα» για τον Ολυμπιακό: Οι οπαδοί του τραγουδούν στους -21 βαθμούς Κελσίου (video)

Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στo Καζακστάν και συγκεκριμένα στην παγωμένη Αστάνα, για να αντιμετωπίσει την Καίράτ Αλμάτι στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Champions League.

Στο πλευρό της ομάδας βρίσκονται για μια ακόμη φορά οι φίλαθλοι των «ερυθρολεύκων», οι οποίοι παρά τις αντίξοες συνθήκες, έδωσαν βροντερό παρόν για την μεγάλη αναμέτρηση.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανάρτησε στον επίσημο λογαριασμό που διατηρεί στο X, video στο οποίο οι εκδρομείς οπαδοί της ομάδας εκφράζουν την υποστήριξη τους στους ποδοσφαιριστές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τραγουδώντας για την ομάδα των Πειραιωτών.

Τη δημοσίευση συνόδευσε η λεζάντα «Χιόνι, Μεγάλη απόσταση, -21. Τίποτα δε σας σταμάταει!».

Δείτε το Video με τους φιλάθλους του Ολυμπιακού