Επική ατάκα Ροντινέι: «Παναγία μου, πολύ κρύο ρε» (photo)

Ο Ροντινέι ανέβασε μια φωτογραφία για να μοιραστεί τις καιρικές συνθήκες στην Αστάνα, η οποία συνοδευόταν με μια επική ατάκα.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει την πρώτη του νίκη στο φετινό Τσάμπιονς Λιγκ, επικρατώντας της Καιράτ με 0-1, διατηρώντας την ελπίδα για πρόκριση ζωντανή.

Η αναμέτρηση έγινε στο παγωμένο Καζακστάν,  εκεί όπου οι βαθμοί Κελσίου ξεπερνούσαν το -22, κάτι που δεν επηρέασε τους «ερυθρόλευκους» οι οποίοι απέδρασαν από την Αστάνα με την νίκη, ανεβαίνοντας στην βαθμολογία της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ. Μετά την λήξη του αγώνα  Ροντινέι, ανέβασε μία επική φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το χιονισμένο Καζακστάν, την οποία συνόδευσε με την ξεκαρδιστική λεζάντα: «Πω, πω, πω, Παναγιά μου πολύ κρύο ρε»

Δείτε το επικό story του Ρόντινει:

screenshot
screenshot

