Ολυμπιακός: Χαλάρωμα και διακοπές στο Ντουμπάι για Ροντινέι και Στρεφέτσα (pic)

Ο Ροντινέι και ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα εκμεταλλεύτηκαν τις ημέρες ξεκούρασης που έδωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην ομάδα, και αποφάσισαν να πάνε με τις οικογένειές τους στο Ντουμπάι.

Οι Βραζιλιάνοι ποδοσφαιριστές των «ερυθρόλευκων» δεν παρέλειψαν φυσικά να πάνε στην έρημο και να κάνουν και βόλτα με καμήλες, και μοιράστηκαν αυτές τους τις ευχάριστες στιγμές με τους ακολούθους τους στο instagram.

Να σημειώσουμε πως δεν θα ευχαριστηθούν πολλές μέρες ξεκούρασης οι παίκτες του Ολυμπιακού, καθώς στο τέλος της εβδομάδας επιστρέφουν στις εγκαταστάσεις του Ρέντη ώστε να προετοιμαστούν για τον τελικό Σούπερ Καπ με τον ΟΦΗ στην Κρήτη, που θα γίνει το Σάββατο 3 Ιανουαρίου.