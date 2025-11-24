Όμορφη στιγμή: Ο Ροντινέι έκανε έκπληξη στη σύζυγο του για τα γενέθλια της (pic)

Ο Ροντινέι βρήκε έναν ιδιαίτερα ζεστό τρόπο να τιμήσει τα 33 γενέθλια της πολυ-αγαπημένης συζύγου του και μητέρας των τριών παιδιών του Νίνα Άχε. Το δεξί μπακ του Ολυμπιακού φρόντισε μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια, οργανώνοντας μια έκπληξη με έντονο οικογενειακό χαρακτήρα και πολλή αγάπη.

Τα τρία κορίτσια του ζευγαριού ανέλαβαν να υποδεχτούν τη μητέρα τους με μια σοκολατένια τούρτα διακοσμημένη με φρούτα και αναμμένα κεράκια, στιγμιότυπο που αποτυπώθηκε στην κάμερα του σπιτιού και ανέβηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εκεί ο Βραζιλιάνος σταρ φαίνεται να πειράζει με τρυφερό τρόπο την γυναίκα του με μία ατάκα που χρησιμοποιεί ώστε να δείξει την ηλικία της Νίνα «Χαρούμενα γενέθλια αγάπη μου. Ο Θεός να σε ευλογεί και να σε προστατεύει πάντα, γριούλα 33 χρονών».

Printscreen

Η Νίνα σε δικό της δημοσίευμα ανταπέδωσε την αγάπη για την οικογένεια της, τονίζοντας το πόσο πολύ τους αγαπάει. Η μικρή αυτή γιορτή έδειξε για μια ακόμα φορά πόσο δεμένος είναι ο Ροντινέι με την οικογένεια του, βρίσκοντας χρόνο και διάθεση να δημιουργήσει στιγμές που μένουν τόσο στην σύζyγο τους όσο και στις μικρές κόρες του.