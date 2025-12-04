Ποια είναι η σύζυγος Έλληνα προπονητή της Super League που έχει υπάρξει Playmate

Παλιός ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε σε πολλές μεγάλες ομάδες και νυν προπονητής επιπέδου Super League.

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού τεχνικός του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης έχει αποκτήσει από το γάμο του με την Κωνσταντίνα Πόπη δυο κόρες, τη Ζωή και τη Σύλια.

Η Κωνσταντίνα Πόπη έχει γνωστή στο ελληνικό κοινό πριν χρόνια ως μοντέλο και Playmate, μια εποχή που την έφερε στα φώτα της δημοσιότητας για την απασχόλησή της με το μόντελινγκ. Επειτα, προχώρησε στη δημιουργία οικογένειας και αποχώρησε σταδιακά από το έντονο επαγγελματικό lifestyle, επιλέγοντας μια πιο ήσυχη και ιδιωτική ζωή στο πλευρό του συζύγου της ο οποίος υπήρξε και πρώην ποδοσφαιριστής.

Τη δεκαετία του 1990 και 2000 η Κωνσταντίνα Πόπη εμφανιζόταν σε περιοδικά, σε φωτογραφήσεις και εκδηλώσεις μόδας, μια πορεία συνηθισμένη για μοντέλα της εποχής που πέρασαν από την ελληνική και κυπριακή σκηνή. Το εξώφυλλο που έκανε για το περιοδικό Playboy τον Ιούνιο του 1998 ακόμη είναι διαθέσιμο για μεταπώληση σε διάφορες διαδικτυακές πλατφόρμες ως πλέον συλλεκτικό περιοδικό.

Τότε, παντρεύτηκε και τον σημερινό προπονητή του ΟΦΗ, Χρήστο Κόντη. H μητρότητα έγινε προτεραιότητα για την Κωνσταντίνα Πόπη και πλέον η ίδια προτιμά τoυς χαμηλούς τόνους στη ζωή της και συμπαραστέκεται στα παιδιά και στο σύζυγό της, ο οποίος μάλιστα στο παρελθόν είχε αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα υγείας γεγονός που η Κωνσταντίνα Πόπη σχολίασε δημόσια, λέγοντας πως «ο Χρήστος ζει από θαύμα» όταν αναφερόταν στις συνέπειες εκείνης της περιόδου.

Η διαδρομή της Κωνσταντίνας Πόπη αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο πώς ένα πρόσωπο με έντονη παρουσία στον χώρο του lifestyle και της μόδας μπορεί, σε μια διαφορετική καμπή της ζωής του, να στραφεί συνειδητά προς την οικογένεια και την προστασία της ιδιωτικής του ζωής. Από τις πασαρέλες και την περίοδο των Playmates, πέρασε σε μια πιο γαλήνια καθημερινότητα, επιλέγοντας τον ρόλο της συζύγου και της μητέρας, στο πλευρό του συζύγου της στη δική του διαδρομή στο ποδόσφαιρο και την προπονητική.