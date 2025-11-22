ΟΦΗ: Το νέο επετειακό σήμα και το συγκλονιστικό video για τα 100 χρόνια του συλλόγου

Η βραδιά στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου δεν ήταν απλώς μια γιορτή, ήταν μια επιστροφή στις ρίζες, μια υπενθύμιση του τι σημαίνει ΟΦΗ για την πόλη και την Κρήτη συνολικά. Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός αιώνα ιστορίας, ο σύλλογος αποκάλυψε το νέο του έμβλημα, ένα σήμα ειδικά σχεδιασμένο για να συνοδεύσει την ομάδα έως τον τελικό του Super Cup στις 3 Ιανουαρίου 2026.



Το επετειακό σήμα έχει στο επίκεντρο τον αριθμό «100», μέσα στον οποίο φιλοξενούνται δύο διαφορετικοί κόσμοι του συλλόγου: το ανανεωμένο λογότυπο του ΟΦΗ και η ιστορική ασπίδα που συνόδευσε γενιές φιλάθλων. Το αποτέλεσμα είναι ένας συμβολικός διάλογος ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, ένα γραφιστικό ταξίδι που τιμά όσα προηγήθηκαν και όσα έρχονται.

Το επετειακό σήμα του συλλόγου

Από τις 22 Νοεμβρίου 2025 έως και τον μεγάλο τελικό στο Παγκρήτιο, το σήμα θα δεσπόζει σε κάθε εμφάνιση της ομάδας, φορτίζοντας κάθε αγωνιστική στιγμή με επετειακό χαρακτήρα.



Το highlight της εκδήλωσης, όμως, ήταν το video που προβλήθηκε. Μια κινηματογραφική αναδρομή από το 1925 μέχρι σήμερα. Εμβληματικές μορφές, παλιές ομάδες, καρέ-καρέ στιγμές που σημάδεψαν τον σύλλογο πέρασαν από την οθόνη και καθήλωσαν το κοινό, ξυπνώντας μνήμες και υπερηφάνεια στους ανθρώπους του ΟΦΗ.

Με το νέο σήμα, το video και μια ολόκληρη ιστορία στην πλάτη, ο ΟΦΗ μπαίνει στο επόμενο κεφάλαιο του, έτοιμος να γράψει τη δική του νέα εκατονταετία.