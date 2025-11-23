Live το παιχνίδι της ΑΕΚ κόντρα στον Άρη στην «OPAP Arena»

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια (21:00,) στο ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, σε ένα παιχνίδι με υψηλό βαθμολογικό και συναισθηματικό ενδιαφέρον, καθώς ο Μανόλο Χιμένεθ επιστρέφει για πρώτη φορά ως αντίπαλος στο νέο γήπεδο της Ένωσης. Για την ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς δεν υπολογίζει στους Ελίασον, Κουτέσα και Πιερό, ενώ ο Ζίνι επιστρέφει. Στον Άρη, ο Χιμένεθ έχει ξανά διαθέσιμο τον αρχηγό Φαμπιάνο, αλλά λείπουν ο ανέτοιμος Μεντίλ και ο τιμωρημένος Γαλανόπουλος.

