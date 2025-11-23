Ο φλύαρος Ολυμπιακός χρειάστηκε ξανά τον Τζολάκη μέχρι να καθαρίσει ο Ταρέμι

Ως μια καλή προπόνηση ενόψει της μεγάλης μάχης με τη Ρεάλ Μαδρίτης την ερχόμενη Τετάρτη (26/11) αντιμετώπισε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τον αγώνα με τον Ατρόμητο.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο Βάσκος τεχνικός επανέφερε στην «αποστολή» τους προερχόμενους από τραυματισμό Έσε και Ντάνι Γκαρθία. Με τον πρώτο, μάλιστα, να παίρνει τη θέση του Μουζακίτη στην αρχική ενδεκάδα, ενώ και ο δεύτερος αν όλα πάνε καλά θα αποτελέσει βασική επιλογή για την επερχόμενη αναμέτρηση του Champions League που έχει τραβήξει τα φώτα όλης της Ευρώπης. Παράλληλα, έριξε στη μάχη τους άλλους δέκα που εμπιστεύθηκε και στο «διπλό» επί της Κηφισιάς, στην τελευταία αναμέτρηση πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος.

Με νέο τεχνικό στον πάγκο της η ομάδα του Περιστερίου πάτησε με θάρρος στο χορτάρι, επιχείρησε να φρενάρει με... καθρέφτη το 4-2-3-1 του Μεντιλίμπαρ και λίγο έλειψε να αιφνιδιάσει στο 8ο λεπτό με τον Τζολάκη να δείχνει τα αντανακλαστικά του και να κρατά το μηδέν παθητικό.

Από εκείνο το σημείο κι έπειτα το γήπεδο... έγειρε προς την εστία του Χουτεσιώτη, με τους φιλοξενούμενους να μαρκάρουν μαζικά στο αμυντικό τους τρίτο και να μην μπορούν να πάρουν ανάσα. Με τον Νασιμέντο δίπλα στον Εσε να καταπίνει χιλιόμετρα και αντιπάλους, τον Ζέλσον και τον Ποντένσε αρκετά δραστήριους και την αμυντική τετράδα να παίρνει μέτρα προς την επίθεση, οι «ερυθρόλευκοι» άρχισαν να σφίγγουν τον κλοιό και να απειλούν ολοένα και περισσότερο, χωρίς, όμως, μεγάλη προσοχή στην τελική πάσα και αρκετή βιασύνη στα αντίπαλα καρέ.

Όλα αυτά μέχρι το 36', όταν μέσω VAR ο ρέφερι Σιδηρόπουλος, διαπίστωσε ότι υπήρξε τράβηγμα φανέλας και ανατροπή του Ελ Καμπί από τον Τσακμάκη, με τον Μαροκινό να ανοίγει το σκορ ένα λεπτό αργότερα, φτάνοντας τα δέκα τέρματα από το ξεκίνημα της σεζόν στη διοργάνωση.

Καταιγιστικός ο ρυθμός των γηπεδούχων μετά από το 1-0, με χαμένες ευκαιρίες από Τσικίνιο και Ζέλσον (δοκάρι) για να υπάρξει διπλό μαξιλάρι ασφαλείας πριν από την ανάπαυλα. Το ίδιο έργο είδαμε και στην επανάληψη με την ομάδα του Μεντιλίμπαρ να παίζει μονότερμα, να πολιορκεί την αντίπαλη εστία, να χάνει το άχαστο με τον Ποντένσε, να έχει και δεύτερο δοκάρι από απευθείας φάουλ του Ελ Καμπί, αλλά να κινδυνεύει κιόλας, με τον Τζολάκη να λέει «όχι» σε τετ α τετ έπειτα από σοβαρό λάθος του Ρέτσου, μέχρι να έρθει από τον πάγκο και να καθαρίσει ο Ταρέμι με δύο γκολ μέσα σε δέκα λεπτά!

Ενα ματς με δύο αναγνώσεις

Είναι αλήθεια ότι η εικόνα του ματς προκάλεσε ανάμεικτα συναισθήματα στον «Μέντι», καθώς από τη μία έβλεπε τους παίκτες του να βγάζουν φλόγες, να έχουν τρομερή διάθεση και να δείχνουν σε πολύ καλή κατάσταση κι από την άλλη να χάνουν τη μία ευκαιρία πίσω από την άλλη, αλλά να σημαδεύουν τα δοκάρια, κάτι που δεν πρέπει να επαναληφθεί σε καμία περίπτωση στον αγώνα με τη Ρεάλ.

Όλα αυτά, βέβαια, κράτησαν μέχρι το 80' όταν ο Ταρέμι που είχε περάσει ως αλλαγή λίγο νωρίτερα παρέα με Γιάρεμτσουκ και Μουζακίτη συνδέθηκε ξανά με τα δίχτυα και κλείδωσε το τρίποντο, δίνοντας παράλληλα αέρα στην ομάδα του στο ρετιρέ της βαθμολογίας. Ο Ιρανός «Πρίγκιπας» έβαλε και σφραγίδα στο ματς στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, έπειτα από ασίστ του Γιάρεμτσουκ, σημειώνοντας για τρίτη φορά δύο γκολ, ερχόμενος, μάλιστα, από τον πάγκο...

Το ότι οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν αφηνιασμένοι μετά από τη διακοπή και με γεμάτες μπαταρίες είναι θετικό σημάδι. Οπως είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι σημαντικοί παίκτες που ταλαιπωρήθηκαν το τελευταίο διάστημα όπως ο Ροντινέι και ο Ζέλσον ήταν σε μεγάλα κέφια, ενώ επέστρεψε γερός και ο Έσε. Από την άλλη, το γεγονός ότι παιχνίδια που έπρεπε να λίγουν «πολλά με λίγα», αντί να τελειώσουν από νωρίς εξελίσσονται σε θρίλερ μέχρι το φινάλε, αποτελεί ένα θέμα προβληματισμού και χρίζει άμεσης λύσης...

Σε ένα ματς που το σκορ θα μπορούσε εύκολα να πάει στο 4-0 ή έστω στο 4-1 έμεινε ανοικτό μέχρι το 80' κι αυτό -αν μη τι άλλο- δεν άρεσε στον Βάσκο τεχνικό που ήταν διαρκώς όρθιος κι έδινε οδηγίες με έντονο ύφος μέχρι να σιγουρευτεί ότι η νίκη δεν χάνεται...

Υ.Γ.: Με τα δύο γκολ επί του Ατρομήτου μέσα από μισάωρη παρουσία ο Ταρέμι έφτασε τα 8 γκολ (έχει, επίσης, μία ασίστ και δύο κερδισμένα πέναλτι), έχοντας αγωνιστεί 410 λεπτά!

Y.Γ.2: Ο Ολυμπιακός έφτιαξε25 τελικές, με κατοχή μπάλας 64%, αλλά μόλις 7 κατέληξαν στην εστία, ενώ δέχθηκε δύο και χρειάστηκε ο Τζολάκης να κάνει ισάριθμες εντυπωσιακές επεμβάσεις...