ΠΑΟΚ - Κηφισιά 3-0: Επιστροφή στις νίκες με υπογραφή του «αγέραστου» Τάισον

Ο ΠΑΟΚ αν και τα... χρειάστηκε πανηγύρισε τη νίκη με 3-0 κόντρα στην αξιόμαχη Κηφισιά στην Τούμπα για την 11 αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Δικέφαλος, αν και δεν εντυπωσίασε με την απόδοσή του προηγήθηκε με το αυτογκόλ του Σιμόν στο 43’ και με τη βοήθεια του Παβλένκα, σε συνδυασμό με την αποβολή του Σόουζα στο 73’, αλλά και δύο γκολ του Τάισον (88', 93') πήρε ένα πολύ σημαντικό τρίποντο, που τον φέρνει σε απόσταση αναπνοής από τον Ολυμπιακό, στο -2, με 26 βαθμούς έναντι 28 των «ερυθρόλευκων».

Την επόμενη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ θα ταξιδέψει στην Βοιωτία για την αναμέτρηση κόντρα στον Λεβαδειακό (30/11, 19:00), ενώ η Κηφισιά θα υποδεχθεί τον Πανσεραϊκό (29/11, 19:30) στη Νίκαια.

Η εξέλιξη του ματς

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία στην αναμέτρηση ανήκε στην Κηφισιά, με πρωταγωνιστή τον «συνήθη ύποπτο» Τεττέη. Ο επιθετικός της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο, ο οποίος ήταν τιμωρημένος λόγω καρτών και παρακολουθούσε από την εξέδρα την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του, νίκησε κατά κράτος τον Μιχαηλίδη, κουβάλησε την μπάλα και την έδωσε την κατάλληλη στιγμή στον Τζίμα. Ο τελευταίος σούταρε με το αριστερό από το ύψος της περιοχής, όμως ο Παβλένκα απέκρουσε σωτήρια.

Οι Θεσσαλονικείς φάνηκαν να αιφνιδιάζονται από το δυναμικό ξεκίνημα των φιλοξενούμενων και την πίεση σε όλες τις γραμμές του γηπέδου και δυσκολεύονταν τόσο να φτάσουν στην αντίπαλη περιοχή αλλά και στο συνδυαστικό ποδόσφαιρό, υποκύπτοντας σε φτηνά λάθη στο πρώτο εικοσάλεπτο.

Στην πρώτη του ουσιαστικά επίσκεψη στην εστία των φιλοξενούμενων στο 26ο λεπτό ο Δικέφαλος άνοιξε το σκορ με τον Πέλκα. Ο Μεϊτέ έπαιξε κάθετα για τον Γιακουμάκη, ο οποίος μπήκε στην περιοχή από αριστερά και έκανε το γύρισμα και ο μεσοεπιθετικός των γηπεδούχων έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 αλλά έπειτα από εξέταση και του VAR, το γκολ του ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Στην συνέχεια η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσης της και έχει νέα κλασσική ευκαιρία, έξι λεπτά αργότερα (32’), αυτή την φορά με τον Τάισον. Ο Οζντόεφ μπήκε μέσα στην περιοχή, έστρωσε στον Βραζιλιάνο, ο οποίος σούταρε με το δεξί από το ύψος του πέναλτι αλλά ο Ξενόπουλος μπλόκαρε χωρίς σχετική δυσκολία.

Αυτό που δεν κατάφερε, σε δύο περιπτώσεις, ο δικέφαλος το πέτυχε στο 43ο λεπτό μετουσιώνοντας σε γκολ το καλό του διάστημα. Ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε το κόρνερ από δεξιά, ο Οζντόεβ πήρε την κεφαλιά, η μπάλα βρήκε στο κεφάλι του Σιμόν και κατέληξε στα δίχτυα για το 1-0. Έτσι, οι γηπεδούχοι πήγαν στα αποδυτήρια έχοντας αποκτήσει το προβάδισμα και σε ένα μάλιστα κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού.

Όπως στο πρώτο, έτσι και στο δεύτερο ημίχρονο, η Κηφισιά μπήκε πιο δυνατά στον αγωνιστικό χώρο και έφτασε μια «ανάσα» από την ισοφάριση στο 49ο λεπτό. Ο Εσκιβέλ έπιασε ένα απίθανο γυριστό σουτ μέσα από την περιοχή, όμως ο Τσέχος τερματοφύλακα του Δικεφάλου εκτινάχθηκε και έστειλε την μπάλα σε κόρνερ, σε μία από τις επεμβάσεις της σεζόν.

Η απάντηση από πλευράς γηπεδούχων στις ευκαιρίες της ομάδας των Βορείων Προαστίων ήταν άμεση, με τους «ασπρόμαυρους» να απειλούν δις μέσα σε ένα λεπτό (59’). Αρχικά ο Πέλκας βρέθηκε αμαρκάριστος, εκτέλεσε από πλάγια θέση αλλά δεν μπόρεσε να δώσει στη μπάλα κατεύθυνση προς την εστία, ενώ στην επόμενη φάση ο Γιακουμάκης δοκίμασε το διαγώνιο σουτ, όμως ο Ξενόπουλος μπλόκαρε την προσπάθεια του Κρητικού επιθετικού.

Ο ΠΑΟΚ βλέποντας και το χρόνο να κυλάει υπέρ του προσπάθησε να κοντρολάρει το ρυθμό του αγώνα. Μάλιστα οι ισορροπίες της αναμέτρησης άλλαξαν στο 74ο λεπτό, όταν και η Κηφισιά έμεινε με παίκτη λιγότερο. Ο Οζντόεβ «άδειασε» τον Σόουζα, ο Πορτογάλος τον γκρέμισε και ο διαιτητής Κόκκινος τον απέβαλε με δεύτερη κίτρινη.

Στην συνέχεια ο Δικέφαλος εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό πλεονέκτημα και με πρωταγωνιστή και σκόρερ τον Τάισον τελείωσε την υπόθεση νίκη. Ο Βραζιλιάνος έκανε το 2-0 στο 88ο λεπτό και πέντε λεπτά αργότερα πέτυχε και δεύτερο γκολ (93') για το τελικό 3-0 χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του.

Διαιτητής: Γ. Κόκκινος.

Επόπτες: Λ. Διαμαντής, Κ. Μάτσας.

4ος: Α. Μυλοπούλου.

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Σάστρε, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Οζντόεβ, Μεϊτέ, Τάισον, Πέλκας, Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης

Κηφισιά: Ξενόπουλος, Χουχούμης, Ποκόρνι, Σόουζα, Σιμόν, Ρουκουνάκης, Έμπο, Αντόνισε, Εσκιβέλ, Τζίμας, Τεττέη