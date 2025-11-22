Αστέρας AKTOR - Παναιτωλικός 1-1: Μοιρασιά στην Τρίπολη με λυτρωτή Αγκίρε για τους φιλοξενούμενους

Ο Αστέρας AKTOR υποδέχθηκε τον Παναιτωλικό στο γήπεδο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Στην βροχερή Τρίπολη και σε έναν δύσκολο αγωνιστικό χώρο, και με αρκετή ένταση στο τέλος, οι δυο ομάδες ήρθαν ισόπαλες με 1-1. Το σκορ άνοιξε ο Κετού για τους γηπεδούχους, με τον Αγκίρε να απαντάει στο 88' και να μοιράζει στις δυο ομάδες από έναν βαθμό.

Το ματς

Οι δυο ομάδες ξεκίνησαν δυναμικά το παιχνίδι, προσπαθώντας να εκμεταλλευτούν το ολισθηρό γήπεδο. Στο 7ο λεπτό ο Ενκολόλο δέχτηκε χτύπημα στο πρόσωπο από τον Σιλά και με την χρήση του VAR ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο ίδιος ο Ενκολόλο και είδε τον Παπαδόπουλο να του λέει «όχι» με καταπληκτική διπλή επέμβαση. Το παιχνίδι σε εκείνο το σημείο ήταν αρκετά ισορροπημένο χωρίς μεγάλες ευκαιρίες. Στο 24’ ο Μπαρτόλο κάνει όμορφη τρίπλα μέσα στην περιοχή και σουτάρει με τον Τσάβεζ να αποκρούει σε κόρνερ. Ο Αστέρας έχει την κατοχή και την υπεροχή στο πρώτο ημίχρονο και την μετουσιώνει σε γκολ, στο 32’ με τον Κετού να πλασάρει υποδειγματικά έξω από την περιοχή και να στέλνει την μπάλα στην αριστερή γωνία της εστίας του Τσάβεζ. Ο Παναιτωλικός προσπάθησε να απαντήσει άμεσα, στο 34’ όταν ο Παπαδόπουλος απέκρουσε δυνατό σουτ του Ενκολόλο, ενώ από εκείνο το σημείο και μετά, οι δυο ομάδες έδιναν μεγάλες μάχες, χωρίς να δημιουργήσουν κάποια φάση στις δυο εστίες.

Ο Κετού πανηγυρίζει το 1-0/ Eurokinissi

Στη αρχή του δευτέρου ημιχρόνου οι δυο ομάδες συνέχισαν να αλληλοεξουδετερώνονται με δυνατές μάχες, με τον Παναιτωλικό να ψάχνει να βρει το γκολ της ισοφάρισης. Οι φιλοξενούμενοι προσπαθούσαν κατά βάση να απειλήσουν με γεμίσματα στην περιοχή, χωρίς να καταφέρουν να δημιουργήσουν κάποια απειλή στην εστία του Παπαδόπουλου. Αντιθέτως η πρώτη σημαντική ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν για τους Αρκάδες, όταν σε αντεπίθεση ο Μακέντα τριπλάρει τον Μαυρία, και σε τετ-α-τετ με τον Τσάβεζ, στέλνει την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτύων. Το δεύτερο ημίχρονο παρόλο που είχε καλό ρυθμό, δεν είχε φάσεις, αφού ο Αστέρας αμυνόταν καλά και δεν επέτρεπε στους φιλοξενούμενους να απειλήσουν, και σε αρκετές περιπτώσεις έψαχνε να χτυπήσει στην αντεπίθεση χωρίς αποτέλεσμα. Στο 84' μετά από γέμισμα του Σιλά ο Τζοακίνι βρέθηκε μπροστά στον Τσάβεζ από τα αριστερά και σούταρε, με τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων να αποκρούει με το πόδι. Ο Παναιτωλικός όμως θα πάρει αυτό που του αξίζει στο 88', βάσει της εικόνας του στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Μανρίκε θα σεντράρει από τα αριστερά, και ο Αγκίρε με κεφαλιά θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα και θα κάνει το 1-1, εν μέσω πολύ έντονων διαμαρτυριών από τους γηπεδούχους για χέρι στο ξεκίνημα της φάσης.

Αστέρας AKTOR: Παπαδόπουλος, Φερνάντες, Τριανταφυλλόπουλος, Ιβάνοφ, Σιλά, Γιαμπλόνσκι(Έντερ 59’), Τζανδάρης(Αλάγκμπε 59’), Καλτσάς(Μεντιέτα 76’), Κετού, Μπαρτόλο(Εμμανουηλίδης 77’), Μακέντα(Τζοακίνι 81’)

Παναιτωλικός: Τσάβεζ, Μαυρίας, Σιέλης(Κοντούρης 80’), Γκαρσία, Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Εστεμπάν, Μάτσαν(Μπελεβώνης 90'), Ενκολόλο(Άλεκσιτς 80’), Μίχαλακ(Σμυρλής 64’), Αγκίρε (Λουίς 91')