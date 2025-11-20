Μουντιάλ 2026: Οι επτά σίγουρες παρουσίες και όσες έπονται με άρωμα... Superleague

Με το Μουντιάλ του 2026 να έχει μπει πλέον στην τελική ευθεία και παρόλο που η εθνική μας δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση στην τελική φάση, το ελληνικό ενδιαφέρον θα δώσει το παρών, καθώς αρκετοί ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στην χώρα μας θα έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν με τις εθνικές τους ομάδες.

Μπορεί τον πρώτο λόγο να τον έχουν οι παραδοσιακές δυνάμεις του ποδοσφαίρου, όμως μέσα στις 48 ομάδες που θα είναι στο μεγάλο ραντεβού μπορεί να υπάρξουν και ονόματα όπως του Κουρασάο, του Ουζμπεκιστάν, του Πράσινου Ακρωτηρίου και της Ιορδανίας που θα έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν για πρώτη φορά στην ιστορία τους μεσώ της διαδικασίας των play-offs.

Όσο αφορά την Ελλάδα, από την στιγμή που σαν χώρα δεν θα έχουμε συμμετοχή, ενδιαφέρον θα έχει για το ελληνικό κοινό η παρουσία παιχτών που ξεχωρίζουν στο πρωτάθλημα μας. Κάποιοι έχουν εξασφαλίσει ήδη το εισιτήριο ενώ υπάρχουν και κάποιοι που έπονται ώστε να συμπληρωθεί το παζλ της διοργάνωσης.

Γράφει ο Μηνάς Ιγγλέζος

Οι 6+1 που έχουν διασφαλίσει ήδη την πρόκριση

Ολυμπιακός: Ελ Κααμπί - Ταρέμι

Οι νταμπλούχοι Ελλάδος θα εκπροσωπηθούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο από τους δυο τους βασικούς σέντερ φορ. Αρχικά, ο Ελ Κααμπί που σκόραρε κιόλας στο 5-0 του Μαρόκο επί του Νίγηρα φτάνοντας και τις 60 συμμετοχές, φαίνεται ότι θα είναι μέσα στην αποστολή για την μεγάλη διοργάνωση. Μαζί του θα είναι και ο πρώην πράσινος Αχμέντ Ουναχί.

Από την άλλη ο Ταρέμι, που συμπλήρωσε 100 συμμετοχές με το εθνόσημο θα δώσει και εκείνος το παρών στο Μουντιάλ πραγματοποιώντας την 3η του συμμετοχή στην διοργάνωση όντας ένας από τους αστέρες της εθνικής ομάδας του Ιράν.

Παναθηναϊκός: Πελίστρι - Λαφόν

Ο έτερος αιώνιος θα έχει επίσης δυο συμμετοχές στην διοργάνωση. Πρώτον, ο Πελίστρι ο οποίος έχει φανέλα βασικού και βοήθησε αρκετά την Ουρουγουάη να προκριθεί μέσα από την διαδικασία των προκριματικών θα είναι στην αποστολή.

Δεύτερος πράσινος είναι ο Λαφόν. Ο τερματοφύλακας του «τριφυλλιού», είχε συμμετοχή στο 7-0 της Ακτής Ελεφαντοστού απέναντι στις Σεϋχέλλες και όπως φαίνεται εκτός συγκλονιστικού απροόπτου και με βάση τις εμφανίσεις του ως βασικός με τον Παναθηναϊκό θα είναι στις κλήσεις της χώρας του για το καλοκαίρι.

ΑΕΚ: Πινέδα - Πιερό

Η Ένωση θα έχει και εκείνη δυο εκπρόσωπους στο Μουντιάλ. Ο Ορμπελίν Πινέδα που είναι βασικό στέλεχος της εθνικής Μεξικού από το 2016, είχε το πιο εύκολο έργο καθώς η χώρα του είναι από τους οικοδεσπότες κάτι που τον έκανε να έχει εξασφαλισμένη πρόκριση στο Μουντιάλ χωρίς να ταλαιπωρηθεί από την διαδικασία των προκριματικών.

Από την άλλη ο Πιερό, όντας «αιχμή του δόρατος» για την Αϊτή με 9 γκολ, έστειλε την χώρα του μετά από 52 χρόνια σε τελική φάση Μουντιάλ και έτσι θα δώσει και αυτός το παρών στην μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου.

Κηφισιά: Αντονίσε

Τέλος, η έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος, Κηφισιά, θα έχει και εκείνη εκπροσώπηση. Ο Τζέρεμι Αντονίσε και το Κουρασάο θα βρεθούν για πρώτη φορά στην ιστορία σε Μουντιάλ μετά την ισοπαλία με 0-0 απέναντι στην Τζαμάικα.

Οι 7 ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στην... αναμονή

Πέρα από τους σίγουρους που αναφέραμε παραπάνω, υπάρχουν και ποδοσφαιριστές που θα διεκδικήσουν την πρόκριση μέσω των play-offs.

Ο Σάμουελ Ματουσάμι του Ατρομήτου συμμετείχε στην δραματική διαδικασία των πέναλτι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό απέναντι στην Νιγηρία. Μπορεί εκείνος να ήταν ο μοιραίος χάνοντας πέναλτι, όμως η ομάδα του κατάφερε να επικρατήσει με 4-3 και θα βρεθεί στα μπαράζ.

Στην Ευρώπη είναι σε αναμονή ακόμα τέσσερα εισιτήρια. Αυτοί που θα διεκδικήσουν μία θέση στο Μουντιάλ είναι οι Θωμάς Στρακόσια με την Αλβανία, ο Ραζβάν Μαρίν με την Ρουμανία, ο Ελίασον με την Σουηδία και οι Ντραγκόφσκι, Σφιντέρσκι, Κεντζιόρα με την Πολωνία.