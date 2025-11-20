Παναθηναϊκός: Νέο πρόβλημα για τον Πελίστρι, υπέστη θλάση ξανά

Τα προβλήματα τραυματισμών στον Παναθηναϊκό συνεχίζουν να ταλαιπωρούν τον Ράφα Μπενίτεθ, καθώς στα υπάρχοντα προβλήματα προστίθεται αυτό του Φακούντο Πελίστρι. Ο Ουρουγουανός αισθάνθηκε νέα ενόχληση στον τετρακέφαλο και έπειτα από εξέταση διαπιστώθηκε ότι υπέστη νέα θλάση.

Η μαγνητική έδειξε ότι η θλάση είναι σε διαφορετικό σημείο από αυτό που τον είχε ταλαιπωρήσει το προηγούμενο διάστημα, το οποίο τον είχε κρατήσει εκτός δράσης από τις 28 Αυγούστου μέχρι το ματς με τον ΠΑΟΚ, στο οποίο αγωνίστηκε λίγο στο τέλος. Εκτιμάται πως ο 23χρονος θα μείνει εκτός δράσης για περίπου έναν μήνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

«Με την επιστροφή όλων των διεθνών ποδοσφαιριστών πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης η προπόνηση του Παναθηναϊκού στο «Γ. Καλαφάτης».



Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με άσκηση κυκλοφορίας μπάλας, ενώ έμφαση δόθηκε από τον Ράφα Μπενίτεθ στο κομμάτι της τακτικής.



Μεγάλο μέρος του προγράμματος ακολούθησαν οι Ντέσερς, Καλάμπρια, Κώτσιρας, ενώ ατομικό έκανε ο Σάντσες και θεραπεία ο Κυριακόπουλος.



Ο Πελίστρι υποβλήθηκε σε μαγνητική μετά από ενόχληση που αισθάνθηκε στον τετρακέφαλο, με τη διάγνωση να αναφέρει θλάση».