Παναθηναϊκός: Εντυπωσιακή πρόοδος στα έργα του γηπέδου στον Βοτανικό (pic)

Συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς τα έργα στο γήπεδο του Βοτανικού, που θα αποτελέσει τη νέα έδρα του Παναθηναϊκού, ενώ στις εγκαταστάσεις του θα μπορεί να αγωνίζεται και η Εθνική Ελλάδας.

Το φιλόδοξο αυτό έργο αρχίζει να παίρνει σαφή μορφή, με το εργοτάξιο να «βράζει» από πυρετώδεις εργασίες, καθώς τα συνεργεία δουλεύουν ασταμάτητα για την ολοκλήρωση ενός σύγχρονου ποδοσφαιρικού συγκροτήματος που θα αναβαθμίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Το νέο «ποδοσφαιρικό παλάτι» του Παναθηναϊκού θα έχει χωρητικότητα 40.000 θεατών και θα πληροί τις αυστηρές διεθνείς προδιαγραφές FIFA και UEFA 4 αστέρων. Οι εγκαταστάσεις θα περιλαμβάνουν 1.300 θέσεις σε πολυτελείς σουίτες, 325 υπόγειες θέσεις στάθμευσης και επτά εμπορικά καταστήματα, προσφέροντας στους φιλάθλους και επισκέπτες μια ολοκληρωμένη εμπειρία μέσα και γύρω από το γήπεδο.

Η κατασκευή του Βοτανικού σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για τον Παναθηναϊκό και το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα, καθώς συνδυάζει σύγχρονη αισθητική, λειτουργικότητα και διεθνή πρότυπα ποιότητας, προοριζόμενο να γίνει ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιρικούς προορισμούς της χώρας.

