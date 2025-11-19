Ανοιχτό το ενδεχόμενο του γκολκίπερ στον Παναθηναϊκό - Τι θα κρίνει τις κινήσεις του Γενάρη

Ο Παναθηναϊκός θα κάνει δεδομένα μεταγραφικές κινήσεις τον προσεχή Γενάρη στο χειμερινό, μεταγραφικό «παράθυρο». Και με βάση το πλάνο που ανέλυσε ο Γιάννης Αλαφούζος στη μεγάλη συνέντευξη που παραχώρησε το βράδυ της Κυριακής (16/11), οι «πράσινοι» θα πορευτούν στις επόμενες μεταγραφικές περιόδους με γνώμονα την περαιτέρω «ελληνοποίηση» του ρόστερ τους, αλλά και με την απόκτηση ξένων παικτών «πρώτης γραμμής» ικανούς για να κάνουν τη... διαφορά στο δυναμικό του.

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν έχει κάνει ακόμη ουσιαστική συζήτηση για μεταγραφικά ζητήματα με τη διοίκηση του Παναθηναϊκού και τους δύο νέους διευθυντές της ομάδας, τον Στέφανο Κοτσόλη και τον Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, καθώς θέλει να αποκτήσει πρώτα ως τον Δεκέμβριο (και το ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα) απόλυτα καθαρή εικόνα για το ρόστερ του. Σε κάθε περίπτωση πάντως, δεν είναι στο... mood των σαρωτικών αλλαγών και οι επικείμενες κινήσεις των «πράσινων» αναμένεται να είναι τρεις, συν τον Ανδρέα Τεττέη, ο οποίος έχει ήδη αποκτηθεί και θα ενταχθεί στο δυναμικό του «τριφυλλιού» την πρώτη μέρα του 2026.

Αν πάντως υπάρχει μία μεταγραφή η οποία δείχνει πως έχει ήδη «κλειδώσει», αυτή θα αφορά την απόκτηση ενός πολύ ποιοτικού «8αριού» που θα ανεβάσει το επίπεδο στη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού. Και θα διορθώσει –και... ποσοτικά, πέρα της ποιότητας- το λάθος που έγινε το περασμένο καλοκαίρι, όταν μετά την πώληση του Μαξίμοβιτς στην Σαμπάμπ Αλ-Αχλί, δεν αποκτήθηκε δεύτερος κεντρικός χαφ με διαφορετικά χαρακτηριστικά πίσω απ’ τον Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος ήταν ούτως ή άλλως ένα μεγάλο «ρίσκο».

